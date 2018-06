'NYT' diz ter sido atacado por hackers chineses O New York Times disse ontem que tem sido vítima de ataques de hackers chineses desde 24 de outubro, véspera da publicação de reportagem sobre a fortuna de US$ 2,7 bilhões da família do premiê Wen Jiabao. Investigação feita por empresa de segurança contratada pelo jornal concluiu que os invasores acessaram os computadores de 53 funcionários, entre os quais David Barboza, chefe do escritório em Xangai, que escreveu a reportagem.