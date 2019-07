O adeus do Fusca, ícone do automobilismo

PUEBLA, MÉXICO - A Volkswagen produziu nesta quarta-feira, 10, o último Fusca, colocando um ponto final em uma história de mais de 80 anos que revolucionou a indústria automotiva. A unidade derradeira foi montada em uma fábrica na cidade de Puebla, no México, a única que ainda mantinha o icônico New Beetle em sua linha de produção. Com isso, a empresa alemã encerrou a história do modelo mais popular desde a invenção do automóvel.

O fim da produção do New Beetle, considerado a terceira geração do Fusca, foi anunciado em setembro do ano passado, em meio às mudanças na estratégia de mercado da Volkswagen. A montadora deverá ampliar os investimentos nos veículos elétricos e em carros para famílias. A fabricação do Fusca na cidade de Puebla dará lugar à montagem de um novo SUV compacto destinado aos EUA batizado de “Tarek”.

Mais do que um carro, o Fusca se transformou em um ícone da cultura popular ao longo do último século. A história do modelo remete a década de 30, na Alemanha nazista. O ditador Adolf Hitler encomendou a Ferdinand Porsche “o carro do povo” – “Volkswagen”, em alemão. A série foi um sucesso na época, mas precisou ser interrompida durante a 2.ª Guerra.

O modelo começou a ser produzido em massa após o conflito e estreou na América do Norte em 1949. Em duas décadas, tornou-se um dos veículos mais vendidos do mundo.

A consolidação do sucesso veio em 1968, com o lançamento da série de filmes Se meu Fusca falasse, do personagem Herbie, um Fusca falante. Estima-se que mais de 21 milhões de unidades tenham sido vendidas ao longo da história.

“É impossível imaginar onde a Volkswagen estaria sem o Fusca”, disse o presidente e CEO da Volkswagen nos EUA, Scott Keogh. “Embora tenha chegado a hora, o papel que ele desempenhou na evolução de nossa marca fará com que seja amado para sempre.”

Os últimos 65 modelos do “Beetle Final Edition” serão vendidos no México apenas pela internet por US$ 21 mil. “Queremos chegar a novas audiências que estejam habituadas às compras digitais”, disse Juan Pablo Gómez, diretor de marketing da Volkswagen México.

Cada veículo tem uma placa comemorativa seriada, do 1 ao 65. O carro ficará disponível em azul metálico, preto, branco e bege. A última unidade fabricada nesta quarta, em azul metálico, será exibida em um museu da Volkswagen em Puebla. / REUTERS e AFP