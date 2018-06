O artífice da aproximação entre a Igreja e o governo comunista O ex-arcebispo de Havana Jaime Ortega é o principal responsável da aproximação da Igreja com o governo de Raúl Castro, que possibilitou a libertação de presos políticos e preparou a visita do papa Bento XVI à ilha. Aos 75 anos, sorridente e de modos suaves, o religioso também conseguiu por meio do diálogo com a cúpula do regime ampliar o espaço para a prática do catolicismo no país, algo raro no auge do governo de Fidel Castro (1959-2006).