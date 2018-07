'O Brasil também deve ir à África e conquistar mercados'

Como o sr. analisa a crescente presença chinesa hoje na África?

Na aparência, há uma motivação econômica, na busca de matérias-primas que interessam ao processo de desenvolvimento chinês. Na parte política, fala-se de um processo de uma hegemonia chinesa. O que sabemos concretamente é que há uma presença econômica muito bem encaminhada, em termos de negócios, pagamentos e investimentos a um custo menor. Essa é a posição do momento. Há países onde há mais interesses, como o caso do Sudão, Angola e Congo. Mas não é só a China. A presença indiana também tem crescido.

E o que esses países ganham em contrapartida?

A China, em virtude de transferir toda uma tecnologia de construção de obras públicas, tem ajudado a recuperar a infraestrutura a um custo muito baixo, com condições de pagamento a longo prazo, concorrendo até com empresas brasileiras. No caso de Angola, por exemplo, tudo ficou destruído com a guerra civil (1975-2002).

Falando um pouco do Brasil, como o sr. vê a presença do País na África, que tem crescido muito nos últimos anos?

Essa relação é antiga, vem desde o Jânio Quadros. E a partir de então houve governos que se aproximaram e se afastaram mais da África, mas não em termos maniqueístas ou ideológicos. Não se esqueça que a independência de Angola foi reconhecida pelo governo de Ernesto Geisel, num ato de interesse do Estado brasileiro. O Itamaraty sempre teve aquela linha de aproximação na medida em que pretendia se inserir mais no plano internacional de um modo diferente da clássica diplomacia norte-sul. Algo que se consolida realmente com Lula.

E o que ele traz efetivamente de diferente?

Ele faz uma abertura maciça de embaixadas e dá as condições para elas funcionarem. Por meio do BNDES, consegue capitais para poder fazer empréstimos e garantir as linhas comerciais. E dá condições às empresas brasileiras para se estabelecerem lá. E realmente isso se deve ao Lula. Mas vale um parêntese: Os EUA, se virem que há um mercado para vender botões no Uruguai ou na Patagônia, vão vender os botões. Aqui no Brasil, nós nos esquecemos que temos de conquistar mercados e temos de buscar quem quer a linha, o alfinete e o botão. E isso é o que estamos fazendo. Tornar esses países associados num processo econômico.

Assim como o Brasil, os países lusófonos têm recebido muita mão de obra qualificada de Portugal, em razão da crise do euro. Qual o impacto disso?

É uma nova mão de obra. Ela é bem-vinda porque esses países precisam de engenheiros e arquitetos cada vez mais, embora eles estejam desenvolvendo esses quadros. Mas a demanda desse processo em um país como Angola, que cresce a 14% ao ano, é grande.

A Primavera Árabe começou no Magreb. Apesar de haver grandes diferenças culturais com a África Subsaariana, eventos similares são possíveis no restante do continente?

Você tem três gerações nesses países: a que fez a independência. Uma segunda geração na qual todos dependem do Estado para sobreviver. E a dos jovens que já começa a não ter ligação no Estado. Quando essa gente tiver uma maior autonomia haverá uma classe média. Para falar em democracia, você tem de entender a democracia como um processo. Se não, muda-se um por outro, um ditador por outro e não há mudança nenhuma.

Mas as bases de insatisfação contra esses governos que estão há muito tempo no poder nesses países estão lançadas?

Estão, mas é preciso ir com calma. Há uma dificuldade de os mais velhos entenderem os mais novos. Lá na África, é a mesma coisa. Entre os jovens, há, de fato, uma insatisfação. No caso de Angola, por exemplo, o governo percebeu essa situação e formulou uma política para atender aos jovens. A grande diferença nesses países é cultural. Na África tribal, o mais velho falava e todo mundo se calava. Quando você ouve os jovens, essas situações (de insatisfação) podem se tornar um problema.

Mas como isso foi feito?

Veja o caso de Angola, que é um país que garante a estabilidade da África Central: se você vir as mudanças na Constituição angolana, houve uma adaptação estrutural a um novo tempo. Do tempo do partido único para hoje há mudanças profundas. No Parlamento, hoje há representação do país inteiro, até de Cabinda (região separatista). Se você abre de um momento para o outro, vira a anarquia total. Temos de ser inteligentes e ver o processo de outra maneira.