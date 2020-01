O Brexit chegou, mas a parte complicada está apenas começando

Glasgow - Como um homem que ganha a vida com uísque, Antony McCallum sabe esperar pacientemente os anos passarem. Ele compra bebidas de toda a Escócia, confia o líquido a barris de madeira escondidos em armazéns escuros e, em seguida, deixa o tempo realizar sua alquimia.

LEIA TAMBÉM > O que vai mudar após o Brexit em 1º de fevereiro

Mas McCallum está cansado de um tipo de espera: ele está exausto com as inúmeras incógnitas que ameaçam seus negócios enquanto a Escócia e o resto do Reino Unido buscam uma solução para a questão aparentemente eterna do Brexit.

A maior questão já foi respondida: Sim, algum tipo de Brexit vai acontecer, 1.317 dias após a decisão dos britânicos de deixar a União Europeia. Isso ficou certo nos últimos dias, quando os legisladores de Londres e Bruxelas abençoaram oficialmente o plano do primeiro-ministro Boris Johnson de tirar o Reino Unido da União Europeia nesta sexta-feira, 31.

Mas esse marco não termina a história. Ele apenas começa um capítulo potencialmente mais volátil nesse tumultuado divórcio, no qual interesses políticos e comerciais disputam espaço.

O Reino Unido deve negociar um acordo comercial que governe as futuras relações comerciais com a Europa até o final do ano - um prazo talvez impossível - ou arriscar uma interrupção de custo inestimável com seu maior parceiro comercial.

Na Escócia, os riscos de danos econômicos são especialmente irritantes, dado que o eleitorado se opôs firmemente a deixar a Europa. As incógnitas são multiplicadas pela conversa reavivada de outro voto de independência escocês, uma perspectiva alimentada em parte pela raiva pelo Brexit. A independência ganhou apelo como meio de resistir aos políticos de Londres e permanecer no bloco europeu.

As inúmeras possibilidades para o futuro comercial e jurídico da Escócia estão dificultando a vida dos empresários. McCallum está adiando a contratação de funcionários em período integral e desacelerando lentamente uma expansão planejada que enviaria seu uísque para os Estados Unidos.

"Tem sido muito agitado", disse ele. "Não sabemos quais regras serão aplicadas. Não há clareza. Vou esperar por mais certeza, até saber que posso negociar livremente na Europa". Ele pode ser obrigado a esperar por algum tempo.

Embora o REino Unido oficialmente rompa as fileiras da União Européia em 31 de janeiro, nada mudará na prática durante um período de transição até o final do ano. Enquanto isso, os negociadores devem fechar um acordo que regulamente o comércio futuro no Canal da Mancha.

Os recentes acordos comerciais da Europa com o Canadá e o Japão levaram sete anos. Ainda assim, Johnson descartou repetidamente a extensão da data de transição.

O primeiro-ministro muitas vezes demonstrou vontade de confrontar a classe política britânica e os líderes europeus com um discurso intransigente, apenas para encontrar flexibilidade. Talvez, à medida que o ano avance, Johnson possa aceitar algum tipo de eufemismo politicamente palatável por uma extensão, permitindo que o comércio continue sem impedimentos enquanto as negociações prosseguem.

Mas se Johnson se mantiver firme, haverá dois resultados em potencial, nenhum propício aos negócios. O Reino Unido e a Europa fazem um acordo comercial restrito que regulamenta alguns produtos industrializados, enquanto deixa de fora os serviços - a maior parte da economia britânica - ou o Reino Unido deixa o bloco europeu sem nenhum acordo.

Até a ameaça de uma saída sem acordo implicaria um caos dispendioso, uma vez que as empresas de ambos os lados do Canal da Mancha armazenam mercadorias para evitar custos alfandegários e portos sufocados.

Isso foi o que aconteceu durante grande parte do ano passado, à medida que o sistema político britânico avançava em direção a um prazo final do Brexit sem um plano, trazendo um cenário sem acordo.

Além dos riscos, o governo de Johnson declarou intenções de violar as regras europeias que regem o trabalho, o meio ambiente e a segurança dos produtos.

As autoridades europeias alertaram que quanto mais o Reino unido se desviar dos padrões europeus, mais vão restringir o acesso ao enorme mercado do continente.

Dado que a Europa é cliente de quase metade das exportações britânicas, qualquer impedimento ameaçaria empregos.

Para a Escócia, as incógnitas são amplificadas pelo renascimento das aspirações de independência. O Partido Nacional Escocês chegou ao poder em 2011 com a independência no centro de sua agenda.

Mas em um referendo realizado em 2014, os eleitores escoceses rejeitaram decisivamente a saída do Reino Unido, em grande parte por causa de avisos de que tal passo implicaria custos econômicos graves.

A líder do Partido Nacional Escocês, Nicola Sturgeon, tomou o Brexit como um estímulo para outro referendo, afirmando que deixar a Europa - quaisquer que sejam os detalhes finais - custará empregos e meios de subsistência.

Ela argumentou que o Brexit apresenta uma mudança dramática na vida escocesa e, portanto, justifica um segundo voto de independência. Johnson negou recentemente seu pedido de um novo referendo, mas as pressões públicas parecem estar aumentando.

A incerteza econômica e política toma conta da Escócia há anos, disse Graeme Roy, chefe do departamento de economia da Universidade de Strathclyde, em Glasgow. "Este é agora o novo normal."

Uma conversa de independência sustentada pode ser perturbadora, uma vez que a Escócia vende mais de três vezes mais mercadorias para o Reino Unido do que para a União Europeia.

As armadilhas do Brexit serão sentidas especialmente em indústrias que estão entrelaçadas com a cadeia de suprimentos global.

A divergência do Reino Unido em relação aos padrões europeus de segurança de produtos pode levar as montadoras globais a diminuir ainda mais os investimentos nas fábricas da vizinha Inglaterra, comprometendo as vendas para as fabricantes de autopeças escocesas.

As empresas que fabricam componentes para a indústria aeroespacial e produtos químicos para farmacêuticas podem enfrentar relutância dos clientes europeus em estender novos pedidos.

"A percepção geral é que você concluiu a eleição, o Brexit está classificado, vamos seguir em frente", disse Keith Anderson, executivo-chefe da ScottishPower, uma importante fornecedora de eletricidade para todo o Reino Unido. "Mas como quem sabe alguma coisa sobre isso, as coisas mais complicadas estão prestes a começar."

A ScottishPower, de propriedade de um conglomerado espanhol de energia, o Grupo Iberdrola, é relativamente menos vulnerável. Gera e vende energia em toda o Reino Unido. Não exporta. Se um acordo comercial limitado resultar em tarifas para os aerogeradores e postes que a empresa traz da Europa, pode repassar os custos para os clientes.

Ainda assim, Anderson se preocupa com o fato de o processo político conturbado ter atrasado uma transformação em andamento em seu setor para atacar as mudanças climáticas.

Ele gesticula em direção à janela de uma sala de conferências do 12º andar, olhando para o sul através do rio Clyde. Lá, no dia extremamente raro em que Glasgow não é sufocada por nuvens cinzentas, pode-se vislumbrar o Parque Eólico Whitelee, uma expansão de turbinas grandes o suficiente para abastecer quase 300.000 casas.

A empresa planeja adicionar um complexo de baterias lá. Está desenvolvendo dois novos parques eólicos. Somente esses três projetos custarão cerca de 200 milhões de libras (cerca de US$ 261 milhões).

O Sr. Anderson apresenta esses números como uma oportunidade histórica, uma chance de, ao mesmo tempo, reduzir as emissões e levar a população local a trabalhar em projetos de infraestrutura necessários para atender às metas nacionais: O Reino Unido prometeu tornar-se neutro em carbono até 2050. Todos os carros novos vendidos no país deveriam ser elétricos em 2040.

Anderson está impaciente pelo governo fazer sua parte - estabelecer um modelo regulatório que vai reger as novas instalações de produção, permitindo que a ScottishPower direcione o investimento e comece a contratar.

"Você diz aos investidores: 'Aqui está o modelo', e vamos continuar com ele", disse ele, acrescentando que regras claras devem ser suficientes para permitir que sua empresa prossiga. “Se eles querem gastar, Deus o livre, nos próximos dois ou três anos discutindo acordos comerciais, continue e faça isso. Você já entregou isso para nós e nós iremos entregá-lo. ”

Entre os envolvidos no negócio de uísque, o medo é que o Brexit impeça sua capacidade de entregar os produtos.

Whisky é a maior exportação da Escócia, responsável por 4,8 bilhões de libras (US$ 6,3 bilhões) em vendas internacionais em 2017. No setor, as preocupações estão focadas no caos nos portos se o Reino Unido não conseguir um acordo comercial com a Europa.

Os produtores também se preocupam com proteções especiais para o uísque escocês consagradas na legislação europeia. Agora deve ser engarrafado na Escócia para ser rotulado como tal, mas um acordo comercial apressado pode eviscerar essa proteção, disse McCallum. Após o Brexit, um produtor francês poderia importar barris de bebidas da Escócia, engarrafar na França e chamá-lo de uísque de malte simples.

McCallum, de 52 anos, é um master blender, a pessoa responsável pelas combinações de whiskies de malte e de grão que vão resultar nos uísques. Ele distingue seu uísque com embalagens personalizadas que apresentam artistas escoceses no rótulo. Ele não come alho e geralmente evita ervas para proteger seu paladar de interferências. Em uma tarde recente, ele vestiu um kilt xadrez verde e meias até o joelho antes de um jantar promocional.

Ele falou calmamente, suas palavras medidas, mas sua testa tricotada revelou a agitação. A ambiguidade em relação às regras futuras custou-lhe vendas, disse ele. Um cliente na Áustria acabou de fazer um pedido com um décimo do tamanho do ano anterior.

Entre os temores de um Brexit sem acordo em 2019, os atacadistas da Europa estocaram uísque. Agora eles têm mais do que precisam, levando-os a comprar quase nada, enquanto sentem medo de tentar algo novo.

"Eles não vão investir no desenvolvimento das vendas da sua marca se acharem que no futuro haverá problemas de suprimento", disse McCallum.

Ele planejara contratar uma pessoa de marketing em tempo integral para cuidar de seus negócios na Europa e depois outra para supervisionar uma expansão americana. Ambos estão no limbo.

Ele dirigiu para uma cidade vizinha, Paisley, para visitar uma de suas fábricas de garrafas, a Craigton Packaging, onde barris gigantes de carvalho estão deitados de lado em prateleiras dispostas em um piso de concreto.

O proprietário, Kevan Jones, é um defensor entusiasmado do Brexit. "Gostamos da nossa capacidade de tomar nossas próprias decisões", disse ele.

Mas uma dessas decisões é restringir a imigração. Seis dos 18 funcionários de Jones são da Polônia, cujo status de imigração é desconhecido para ele. Jones encolhe as perguntas sobre falta de mão-de-obra, mas está prestes a colocar 200.000 libras em uma nova linha automatizada.

McCallum volta a Glasgow para visitar seu consultor de tecnologia, agora desenvolvendo um banco de dados para substituir as planilhas que ele usa para rastrear o inventário. Até esse processo está preso no Brexit.

A empresa, TrigPoint Blue, armazena dados de clientes em servidores na Alemanha. Com o Brexit aparentemente certo, isso é um problema. Os regulamentos europeus restringem os dados que viajam através das fronteiras. Portanto, o TrigPoint Blue está mudando para outra empresa de hospedagem na Grã-Bretanha. Ele precisa enviar alguém para a Alemanha para garantir que todos os seus dados antigos sejam excluídos lá.

"As empresas não estão avançando com investimentos ou expansão", disse o diretor-gerente da empresa, Donald McIvor. "Por causa da incerteza sobre o que a paisagem será."