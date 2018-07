O campeão da impopularidade O conservador Nicolas Sarkozy construiu seu prestígio na França como ministro do Interior durante a presidência de Jacques Chirac e como líder de seu partido, a União por um Movimento Popular (UMP). Tornou-se presidente em 2007, ao derrotar a socialista Ségolène Royal. Seus eleitores o veem como firme e capaz, mas ele revolta militantes mais à esquerda com políticas e declarações anti-imigração. Pesquisas indicam que ele é o presidente francês mais impopular a tentar a reeleição na história. Analistas atribuem esse resultado também ao alto desemprego - o maior em 12 anos - registrado no país em sua gestão. Casado com a modelo Carla Bruni desde 2008, Sarkozy decepciona muitos conservadores com seu estilo de vida, considerado exibicionista e extravagante pelos mais tradicionais.