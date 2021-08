O caos persiste no aeroporto de Cabul enquanto o Taleban discute um novo governo

Os militantes envolveram os ex-governantes Hamid Karzai e Abdullah Abdullah, bem como Moscou, para buscar ajuda na construção de um governo "inclusivo" enquanto cimenta seu domínio.

Enquanto o caos letal persistia fora do aeroporto de Cabul, com milhares de afegãos aterrorizados tentando fugir, o Taleban estendeu a mão para um ex-presidente afegão, Hamid Karzai, e para a Rússia na tentativa de cumprir sua promessa de formar um governo "inclusivo" e derrotar resistências contra seu governo.

Poucas coisas na história do Taleban sugerem disposição para alterar em seus duros princípios islâmicos ou para compartilhar o poder, mas os Estados Unidos alertaram o grupo militante que agir sozinho resultará em conflito e isolamento contínuos. Neste contexto, Karzai, que dirigiu o país entre 2001 e 2014, tem tentado apresentar-se como mediador, embora em circunstâncias cada vez mais tensas.

Karzai, 63, um manobrador astuto que como presidente desentendeu-se com os Estados Unidos por causa de ataques de drones americanos, alegações de corrupção e outras questões, entrou no vazio deixado pela fuga do presidente Ashraf Ghani há uma semana. Ele se encontrou com líderes do Taleban, incluindo Khalil Haqqani, que foi designado como terrorista pelos Estados Unidos, e está trabalhando em estreita colaboração com Abdullah Abdullah, chefe da delegação de paz do ex-governo afegão.

Um líder taleban descrito como governador em exercício de Cabul, o mulá Abdul Rahman Mansour, conversou no fim de semana com Karzai e Abdullah. Um número crescente de altos oficiais taleban foram vistos em Cabul nos últimos dias para discutir a forma do próximo governo, entre eles o mulá Abdul Ghani Baradar, o diplomata-chefe do Taleban e um alto funcionário do governo do grupo na década de 1990.

Um deputado do comitê de assuntos culturais do Taleban, Ahmadullah Waseq, disse no sábado que, embora os oficiais do Taleban estivessem conversando principalmente entre si para se preparar para negociações mais formais, "conversaremos com outras partes para formar um governo inclusivo e aceitável para todos os afegãos".

Uma delegação de líderes do Taleban também visitou a embaixada russa em Cabul, pedindo às autoridades locais que transmitissem uma oferta de negociações a um grupo de líderes afegãos no norte do Afeganistão, disse o embaixador russo, Dmitri Zhirnov, a um entrevistador da televisão russa no sábado.

A posição de Karzai, em relação ao Taleban, também é um mistério. Tanto Karzai quanto Abdullah constavam de uma lista do Taleban de pessoas procuradas, e ex-funcionários do governo disseram estar preocupados com sua segurança.

Abdullah, premiê do governo anterior, mora na casa de sua família e convidou Karzai para ficar lá depois que o Taleban assumiu o controle da casa do ex-presidente. Abdullah tem promovido grandes reuniões com funcionários e líderes tribais, incluindo delegações de membros do Taleban, em sua casa, muitas vezes postando fotos dos encontros nas redes sociais. Mas o Taleban colocou guardas do lado de fora de sua casa e revistou cada veículo que entra, de acordo com Muslem Hyatt, um ex-adido militar do governo do Afeganistão em Londres.

Não está claro como os Estados Unidos verão o ressurgimento de Karzai. Nem se os afegãos acreditariam na moderação repentina do Taleban, cuja opressão às mulheres e a brutalidade têm sido as marcas de seu fundamentalismo.

Uma semana após o Taleban invadir o país e o colapso da tentativa americana de duas décadas de moldar um Afeganistão democrático, não havia sinal de que qualquer gabinete estivesse tomando forma.

O caos ainda envolve a capital do país, um fiasco cujas consequências políticas o presidente americano Joe Biden luta para conter. Em uma entrevista coletiva na tarde do domingo, 22, na Casa Branca, Biden defendeu o amplamente criticado esforço de retirada do governo. “Ao todo, retiramos aproximadamente 11.000 pessoas de Cabul em menos de 36 horas”, disse ele. “É uma operação incrível.”

O presidente parecia sugerir que as forças americanas que defendiam o aeroporto de Cabul estavam ampliando o perímetro de segurança, dizendo que os militares fizeram "mudanças táticas" para aumentar a segurança. Biden também disse que o prazo de 31 de agosto para a remoção de todas as tropas americanas pode ser estendido, se necessário.

Biden disse não saber se o Taleban merece confiança para formar um governo "inclusivo" e governar com maior moderação do que em sua primeira vez no poder. Mas que eles tinham “em geral dado aos americanos acesso ao aeroporto” e que, se quisessem governar o Afeganistão com eficácia, “precisariam da ajuda dos Estados Unidos e de outras nações.”

“O Taleban tem que tomar uma decisão fundamental”, disse ele. “O Taleban tentará ser capaz de se unir e garantir o bem-estar do povo do Afeganistão, o que nenhum grupo fez desde antes - por centenas de anos? E se isso acontecer, vai precisar de tudo, desde ajuda adicional em termos de assistência econômica, comércio e uma série de coisas ”. Biden prometeu tirar todos os americanos do Afeganistão, embora não se saiba quantos serão.

“Não podemos fornecer um número preciso”, disse Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional de Biden em um programa de televisão no domingo. Em outra entrevista, no programa "Meet the Press" da NBC, ele estimou que "cerca de alguns milhares" de americanos estavam tentando deixar o Afeganistão.

Além dos cidadãos americanos, o presidente prometeu redobrar os esforços para salvar os afegãos que trabalharam com os Estados Unidos e provavelmente serão alvos do Taleban.

O Ministério da Defesa britânico, que tem tropas no aeroporto, disse no domingo que sete civis afegãos morreram no meio da multidão, onde pessoas foram pisoteadas até a morte, entre elas uma menina de 2 anos. “As condições no terreno continuam extremamente desafiadoras”, disse o ministério.

Em uma entrevista por telefone, Jane Ferguson do PBS NewsHour, um dos poucos correspondentes ocidentais ainda em Cabul, disse: “As cenas são apocalípticas. As pessoas estão desmaiando e morrendo. Crianças estão desaparecendo.”

Cada morte no aeroporto de Cabul, cada criança separada de um dos pais, cada aliado afegão dos Estados Unidos que está abandonado, reforça a impressão de uma retirada não planejada e precipitada demais, e baseada em um erro de julgamento das capacidades das forças militares do governo treinadas pelos Estados Unidos e pela OTAN.

Cenas violentas no aeroporto se tornaram comuns à medida que o desespero afegão aumenta com a escassez de voos e a confusão americana sobre como lidar com a enorme demanda por proteção e asilo.

Em um esforço para acelerar a retirada, o secretário de Defesa Lloyd J. Austin III ordenou que seis companhias aéreas comerciais fornecessem jatos de passageiros para ajudar na crescente operação militar dos EUA para retirar americanos e aliados afegãos de Cabul, a capital afegã, disse o Pentágono no domingo.

No aeroporto de Cabul, a presença de combatentes do Taleban ao redor do perímetro, misturados com forças britânicas e outras forças ocidentais, criou uma impressão "como um sonho muito estranho", disse Ferguson. Ela ressaltou como, em um momento, com apenas um tiro disparado, o Afeganistão foi perdido, o Taleban entrou em Cabul e a bandeira branca do Emirado Islâmico do Afeganistão foi hasteada.

Ainda assim, a resistência continua entre alguns líderes tribais afegãos que se refugiaram no Vale Panjshir, um desfiladeiro acidentado onde os combatentes afegãos resistiram ao Taleban por anos durante a guerra civil do Afeganistão na década de 1990. Ex-oficiais afegãos estimam que o número de combatentes escondidos hoje em Panjshir seja de 2.000 a 2.500 homens, mas eles estão isolados e não têm apoio logístico.

Um ex-primeiro vice-presidente, Amrullah Saleh, que mora lá, agora afirma ser o "presidente interino" sob a Constituição de 2004 intermediada pelo Afeganistão, porque o presidente Ghani fugiu do país. Os Panjshiris disseram que pretendem resistir à tomada do vale, a menos que o Taleban concorde com um governo inclusivo.

O pedido do Taleban para que a Rússia mediasse as negociações com os resistentes parecia enfatizar o enfraquecimento da posição estratégica dos EUA no Afeganistão. O Taleban intensificou este ano os laços com o Kremlin como potência principal na Ásia Central.

Desde que foi derrubado em 2001, o Taleban ganhou experiência diplomática e está ciente de como o isolamento internacional paralisou a economia em seu governo anterior de 1996 a 2001. Ainda assim, qualquer tentativa de ser "inclusivo" enfrentará uma oposição dos linha-dura que até mesmo Karzai terá dificuldade em conseguir amenizar.

Se Karzai é talvez menos odiado pelo Taleban do que seu sucessor, Ghani, ele é visto com profundas suspeitas. Até agora, parece não haver razão para acreditar que ele fez progressos em sua busca por uma transição pacífica e aceitável para a maioria dos afegãos.