O caso da Escócia

E em 18 de setembro, pouco mais de 4 milhões de eleitores responderão uma pergunta simples: "A Escócia deve ser um país independente?" Se a maioria dos votos for "sim", improvável, mas possível, uma das uniões políticas mais bem-sucedidas da história se desfará. A Grã-Bretanha será Inglaterra mais alguma coisa. Cerca de um terço de sua massa terrestre (e muitos de seus melhores campos de golfe) terão ido embora.

Será uma pena - a grandeza da Grã-Bretanha deve muito aos Atos de União de 1707 -, mas de maneira nenhuma uma catástrofe. Todos os debates acalorados - se uma Escócia independente manteria a libra esterlina como sua moeda, se ela poderia ingressar na União Europeia, quanta receita de petróleo do Mar do Norte ela receberia - mascaram o fato de que uma Escócia que cortasse o cordão com Londres teria uma dose decente de prosperidade, estabilidade e coerência política. Com o tempo, se pareceria mais com uma Noruega que com outra coisa. A Inglaterra, quando a animosidade abrandasse, teria interesse em cooperação.

Uma das coisas chocantes na Escócia hoje é o quanto a campanha pela independência é moderada. Há insatisfação com Londres, e alienação cultural, mas não o ódio dos catalães a Madri. Alex Salmond, o carismático líder do Partido Nacional Escocês, propõe um divórcio que preserva a libra, mantém a rainha.

Há uma outra pergunta que poderia ser feita num referendo e não está relacionada ao ânimo desassossegado da Escócia: "Londres deve se separar da Grã-Bretanha?" Na efervescente Londres, ouvem-se conversas sobre uma cidade de primeira classe presa a um país de segunda classe, de uma Cingapura escoando dinheiro acorrentada ao Sudeste Asiático. Quase não passa um dia sem o prefeito Boris Johnson resmungar sobre como a prosperidade da capital é distribuída e não é, como um membro do gabinete sugeriu ano passado, "uma gigantesca máquina de sucção drenando vida do restante do país".

Essa é certamente a impressão que boa parte tem: Londres é uma ilha fechada em si. O crescimento econômico na capital foi de 15,4% entre 2007 e 2012, muito superior ao do restante do país. Desde a crise de 2008, os preços dos imóveis em Londres dispararam. Por algumas estimativas, os 10 bairros mais chiques da cidade valem mais no mercado imobiliário que País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte juntos. A distância entre as regiões com melhor e pior desempenho da Grã-Bretanha é a maior entre os 28 membros da UE.

Em nenhum lugar da Grã-Bretanha o sentimento de uma Londres divorciada de seus arredores é mais forte do que na Escócia, onde o consenso social-democrata (universidades gratuitas para escoceses diferentemente das pagas da Inglaterra, prioridade para saúde pública, compromisso do Estado com as pensões) é forte e a alienação do "hipercapitalismo" londrino é um tema significativo do referendo. O fato de David Cameron, o premiê conservador, ser um britânico de classe alta, educado em Eton, de fala empolada, ajudou Salmond.

O Partido Conservador de Cameron está quase morto na Escócia, eliminado pelo thatcherismo. O fato de o blairismo ter aproximado o Partido Trabalhista mais de Thatcher do que da social-democracia tradicional deixou terreno para o Partido Nacional Escocês, que conseguiu uma vitória avassaladora em 2001 para assumir o controle do Parlamento escocês e convocar o referendo. Uma votação pela independência escocesa daria uma necessária sacudidela política e cultural em Londônia.

Evidentemente, a Escócia tem esse Parlamento (criado no período de Blair, em 1999). Ela tem um sistema educacional diferente, igrejas separadas e uma seleção de futebol separada. Com toda essa autonomia, por que todo esse rebuliço? Salmond diz que quer preservar a libra esterlina. O que significaria uma independência light.

O melhor desfecho poderia ser uma forte votação pela independência sem chegar à maioria, instigando uma maior descentralização sem romper os laços de 1707. E, no entanto, olhando para as torres de St. Andrews (a Escócia tinha cinco universidades para meras duas da Inglaterra no século 18) e ouvindo o bom senso nada absurdo dos escoceses, não poderia deixar de sentir que uma Escócia pró-Europa fazendo sua própria pequena Escandinávia ante o neoliberalismo de uma Inglaterra hostil à Europa poderia ser uma boa coisa. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

