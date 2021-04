'O Congresso dita as diretrizes do partido e, portanto, do governo cubano'

Qual é o contexto histórico do 8.º Congresso do partido?

Na década de 2000, o governo cubano acabou com cargos vitalícios. Pela nova Constituição, o presidente tem mandato de cinco anos e agora Raúl decidiu abrir mão e deixar o cargo principal do partido. Isso tem uma força simbólica porque Raúl é um dos raros heróis da Sierra Maestra. A revolução cubana tem mais de 60 anos, acho que nenhum líder no mundo sobreviveu tanto como os irmãos Castro. Agora teremos um processo de rotatividade e valorização da geração mais jovem.

Qual a importância do novo secretário-geral do partido? Como será eleito?

A importância é de renovação, rotatividade no poder, permite oxigenar um pouco as coisas. O partido comanda o governo cubano, é um governo do partido comunista. E agora vai se eleger um novo secretário-geral. Não tenho a menor ideia de quem possa ser, restam 2 ou 3 da época de Sierra Maestra vivos. Minha desconfiança é que escolham uma mulher ou um negro até como respostas à reação da sociedade.

Por que o congresso perdeu importância ao longo dos anos?

Por conta da conjuntura política mundial, mas ainda assim acaba sendo a resistência que Cuba representa frente ao bloqueio dos EUA, há uma coesão em torno das diretrizes do partido.

Qualquer ideia de pluripartidarismo só vem com o fim do bloqueio . O ideal nesse momento para Cuba é que Joe Biden retome a política de Obama, com medidas que deram respiro. Cuba importa 80% do alimento que consome e gasta quase todo orçamento anual nessa importação porque os navios não podem aportar em Cuba. Eles vão até Panamá ou Jamaica e de lá os barcos cubanos trazem os contêineres. Mas veja, o aluguel, e isso é dado que tenho de 3 anos atrás, de cada contêiner custa em média US$ 500 mil por dia. Na minha análise, Cuba terá de recorrer à pessoa que cuidou desses trâmites de aproximação na era Obama, o papa Francisco. Como Biden é católico isso pode ser retomado.

Muda alguma coisa na prática com o afastamento de Raúl?

Na prática não. Enquanto Raúl estiver vivo não, a renúncia é meramente formal. Nenhuma medida importante será tomada sem consultá-lo. Ele está muito lúcido e ativo, se cuida muito, faz exercícios.

Qual é o impacto desses congressos no dia-a-dia do povo cubano?

Tem muita importância porque o congresso dita as diretrizes do partido e, portanto, do governo cubano. O partido é uma instância maior que o governo, é o partido da revolução. O birô político, por exemplo, tem mais peso em Cuba que os conselhos de ministro que cuidam da administração de Cuba. As crises e rumos políticos é o birô político que define. Em novembro de 1985, Fidel havia submetido ao birô político a entrevista que me concedeu (se tornaria o livro Fidel e a religião) e me telefonou, pedindo para retornar porque tinha que mudar alguns trechos após surgirem dúvidas dos integrantes. A passagem do livro é a que eu pergunto a Fidel se um cristão pode se tornar marxista sem deixar de ser cristão e ele diz que sim, pergunto se a recíproca é verdadeira e ele concorda. O birô não aceitou isso. Eu fui até e houve uma correção, mas quando eu ia pensar que o presidente submeteria uma entrevista que deu ao birô. - correção foi malfeita e quem lê percebe que ele dá a entender.

Os jovens se envolvem com a realização do congresso?

Sim, o partido tem cerca de 2 milhões de militantes. Em momentos importantes, o partido faz uma discussão que vem de baixo para cima.