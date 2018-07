O 'Consenso de Caracas' é derrotado

Cenário: Reuters

A Venezuela era pequena demais para Hugo Chávez. Suas ambições requeriam um palco maior. Não o continente, mas o mundo. Com a renda vinda do petróleo, o líder bolivariano cortejou líderes como o iraquiano Saddam Hussein, o iraniano Mahmoud Ahmadinejad e o sírio Bashar Assad. Em nível regional, no entanto, desde 2006, a popularidade de Chávez vem caindo. O ponto de virada foi a derrota de Ollanta Humala nas eleições peruanas daquele ano, parte em razão da rejeição à sua proximidade com Chávez. Cinco anos depois, o peruano se reelegeu afastando-se da imagem do bolivariano. O modelo escolhido foi o do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. O "Consenso de Brasília" prevaleceu sobre o "Consenso de Caracas".