O custo da inércia no Oriente Médio

O secretário de Estado John Kerry se deparou com uma onda de negatividade na sua tentativa de reacender a diplomacia para alcançar uma solução de dois Estados para o conflito israelense-palestino - representantes dos dois lados devem começar a negociar esta semana em Washington.

A "classe especializada" parece unida em sua crença de que as chances de sucesso são tão baixas que o secretário nem sequer deveria tentar. O momento não é oportuno. Os líderes não estão prontos. O secretário devia se concentrar na Ásia ou se engajar mais na Síria e no Egito.

Não me surpreende quando essa negatividade vem dos que se opõem a uma solução de dois Estados. Eles não consideram a solução do conflito nem como uma necessidade existencial para Israel, nem como um interesse nacional americano. Mas o que me irrita é quando boa parte da intensa negatividade e cinismo vêm dos que pretendem compartilhar o objetivo final do secretário.

A crise no Egito seguramente pede uma atenção americana urgente. Mas o papel dos Estados Unidos na política interna desse país crucial é limitada, e por boa razão. Mas mesmo em meio ao caos existente no Cairo, a diplomacia americana voltada para resolver o conflito israelense-palestino é um importante passo dentro de nosso poder para assegurar estabilidade regional.

Seja qual for o desdobramentos dos fatos no Egito, a força do tratado de paz entre Israel e Egito, de 1979, é um interesse americano, e a viabilidade do tratado no longo prazo continua inextricavelmente ligada à solução do conflito israelense-palestino.

Então, o que estão dizendo esses céticos sobre a diplomacia israelense-palestina de Kerry? Que só vale a pena assumir as tarefas fáceis e indolores da política externa, ou aquelas onde o sucesso é garantido? O que essas pessoas do contra têm a dizer sobre os custos prováveis da inércia?

Imaginem que o secretário simplesmente se afastasse, e os palestinos recorressem ao Tribunal Penal Internacional e a outros organismos internacionais buscando o reconhecimento de seus direitos e uma ação internacional contra Israel. E aí? O Congresso americano ameaçou cortar a ajuda à Autoridade Palestina (AP) (e talvez aos organismos das Nações Unidas que reconhecem a AP); os israelenses poderiam iniciar uma nova onda de construção de assentamentos e a arrecadação tributária palestina poderia ser novamente retida.

O que acontecerá então quando a AP não puder mais pagar suas contas? Será que as forças de Israel voltarão a cidades da Cisjordânia? Se os palestinos deixarem de coletar o lixo, Israel reassumiria plena responsabilidade pelos serviços na Faixa de Gaza? Em meio a tudo isso, a tensão aumentaria, manifestações eclodiriam e poderíamos estar a caminho de uma terceira intifada.

O que diriam os sabichões se a Cisjordânia mergulhasse no caos e na violência? Eles seguramente criticariam o governo Obama e o secretário Kerry por não terem se engajado e por sua atitude de não ingerência. As chances de sucesso dos esforços do secretário são indiscutivelmente improváveis. Se resolver o conflito fosse fácil, ele já teria sido resolvido há muito tempo.

Faz sentido e talvez até reduza ao mínimo alguns riscos de fracasso o fato de as expectativas de sucesso serem baixas. Mas o que diriam os que parecem estar dizendo que não vale a pena nem sequer tentar - quanto mais tentar com afinco - aos que enfrentaram os grandes desafios da história humana? O que diriam a Martin Luther King, ou a Nelson Mandela, ou a Gandhi? Não se deem ao trabalho; as forças a que se opõem são demasiado poderosas? Não percam seu tempo? As pessoas do contra deveriam saber que a atmosfera que cerca os esforços do secretário impacta suas chance de sucesso. Começo a pensar que um dos maiores obstáculos que ele enfrenta talvez não seja a minoria que se opõe ao seu trabalho, mas o flagelo do ceticismo que impregna os que o apoiam.

O que precisamos dos que reconhecem a importância do trabalho do secretário não é um recontar das razões porque ele pode não dar certo, mas sua ajuda para construir o que ele chamou de o "grande eleitorado para a paz" e pressionar os líderes de todos os lados em prol do seu êxito. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

* É PRESIDENTE DA J STREET, LOBBY PRÓ-ISRAEL EM WASHINGTON