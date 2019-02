O 'Donald Trump da América do Sul', diz presidente americano sobre Bolsonaro

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou novamente Jair Bolsonaro e se disse alegre com a comparação entre os dois, em discurso realizado nesta segunda-feira, 14.

No mesmo dia, o presidente brasileiro foi criticado pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que o chamou de "Hitler Moderno".

"Dizem que ele é o Donald Trump da América do Sul. Acreditam? Estou contente com isso! Se não estivesse, não gostaria tanto daquele país, mas eu gosto", declarou o presidente em discurso na convenção da American Farm Bureau Federation (AFBF), a maior organização agropecuária dos Estados Unidos, que ocorre em New Orleans.

Ao destacar a revitalização do vínculo comercial com o Brasil a partir de 2003, Trump avaliou que Bolsonaro - que promete forjar uma aliança com Washington após mais de uma década de governos de esquerda no Brasil - é "um grande novo líder".

No dia 1º de janeiro, logo após Bolsonaro assumir a presidência, Trump felicitou o presidente pelo Twitter por seu "grande discurso" de posse.

"Sou um admirador do presidente Trump. Ele quer um Estados Unidos grande; eu quero um Brasil grande", afirmou Bolsonaro em sua primeira entrevista coletiva após vencer o primeiro turno, em outubro passado.

Na ocasião, Bolsonaro manifestou sua posição sobre a imigração contrária às fronteiras abertas, alinhada a do presidente americano. / AFP