O empresário que promete criar empregos

Moderado, ex-governador de um Estado liberal e empresário de sucesso do setor de private equity (compra e reestruturação de empresas), Romney radicalizou seu discurso ao longo das primárias para atingir a base do partido, que com a ascensão do Tea Party foi mais para a direita do espectro político.

Durante a campanha, no entanto, Romney concentrou seu discurso em apresentar-se como a melhor alternativa para retomar a geração de empregos e o crescimento econômico nos EUA.

O vazamento de um vídeo gravado em um jantar com doadores da campanha, no qual Romney desdenha de eleitores de Obama chegou a abalar sua campanha. A boa participação no primeiro debate contra o presidente, no entanto, o fez subir nas pesquisas de opinião e equilibrar a disputa em alguns Estados cruciais para a decisão no colégio eleitoral.

Estrategistas americanos consideram uma vitória em Ohio crucial para as intenções de Romney.