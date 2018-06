O encontro de Berlim Hoje será um dia pesado para François Hollande. Pela manhã, ele assume a presidência da França. Em seguida, recebe algumas figuras de praxe, visita o Túmulo do Soldado Desconhecido. Depois, faz um passeio para manter contato com o público. No fim do dia, parte para Berlim. No programa: salvar a Europa.