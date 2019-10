O 'Estado' na eleição argentina: como o país da classe média arruinou a classe média

O Estado acompanha a partir de hoje na Argentina a reta final da campanha presidencial do país, disputa que opõe o atual presidente Mauricio Macri e a chapa liderada pelo peronista Alberto Fernández, que tem a ex-presidente Cristina Fernández Kirchner (2007-2015) como vice.

LEIA TAMBÉM > Teste seus conhecimentos sobre a política argentina

Ao longo da semana, você verá em reportagens do enviado especial Rodrigo Cavalheiro como a crise econômica arruinou uma classe média que, pelo empreendedorismo e nível de instrução, chegou a colocar o país entre as potências mundiais na primeira metade do século passado. Hoje 32% da população está no nível da pobreza.

Para Entender O quanto você sabe sobre política argentina? Teste seus conhecimentos Acompanhou a campanha presidencial no país vizinho? Faça nosso quiz e veja o quanto você sabe da história recente do país

A produção terá reportagens multimídia, transmissões ao vivo em vídeo, fotos e texto elaborados in loco, além de participações na Rádio Eldorado.

Para Entender Em cem anos, Argentina vai de potência mundial a mais de 30% de pobreza Entenda quais motivos ocorridos no século XX levaram a Argentina a uma das maiores crises política e econômica de sua história

Fazem parte deste primeiro dia de cobertura um quiz para testar seus conhecimentos sobre política argentina e uma live com o enviado especial.

A interação com o leitor será um ponto importante da cobertura, com enquetes, quizes, bastidores da cobertura e conversas diretas com o enviado especial.

No domingo, Cavalheiro, que foi correspondente na Argentina entre 2015 e 2016, trará em primeira mão os primeiros resultados da disputa na qual Mauricio Macri tenta reeleição, mas o favorito é o peronista Alberto Fernández.