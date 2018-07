O deputado Ricardo Alfonsín, filho do ex-presidente Raúl Alfonsín (1983-89), é o candidato presidencial da União Cívica Radical (UCR) nas eleições do próximo domingo. "Ricardito" ou "Richard", tal como o chamam seus assessores e simpatizantes, critica a tensão que o governo da presidente Cristina Kirchner e do ex-presidente Nestor Kirchner (2003-2007) criou ao longo dos últimos oito anos com setores políticos e empresariais da Argentina, além de conflitos periódicos com a maioria dos países vizinhos.

"O governo está obcecado pelo confronto e não está aberto ao diálogo, tanto dentro como fora do país", sustenta.

Alfonsín teve 12,7% dos votos nas eleições primárias de agosto. As pesquisas indicam que ele estaria abaixo dos 10% atualmente. A presidente Cristina teria ao redor de 55%.

Alfonsín - que é deputado federal - não desanima. Vestido com um dos ternos que pertenceu a seu pai, em entrevista ao Estado no antigo apartamento paterno na avenida Santa Fé, afirma que, caso perca as eleições, a UCR fará uma oposição ativa no Parlamento, inclusive, para recompor a relação com o Brasil.

Nos últimos anos, apesar dos eventuais conflitos, surgiu na Argentina um inédito fascínio pelo Brasil, tanto pela política como pela economia e pelo empresariado brasileiro. Está na lista dos admiradores?

Sou admirador do Brasil desde muito antes deste "boom". Já admirava o Brasil nos anos 80, quando meu pai e o então presidente José Sarney colocaram a velha rivalidade bilateral de lado e deram o pontapé inicial para o que seria o Mercosul. A UCR foi que gerou as condições para a aliança estratégica com os brasileiros. Temos que abandonar qualquer atitude competitiva. Se trabalharmos juntos, teremos grandes chances. Muito mais do que se trabalharmos separados.

Como será a relação com o Brasil em um eventual governo seu?

Será prioridade para nós, acho que ninguém pode duvidar de nossa sinceridade sobre esse assunto. Na década de 80, nos propusemos a resolver todos os conflitos ou dificuldades que tínhamos com o Brasil para criar o Mercosul. Nosso plano de Mercosul era muito mais ambicioso do que o que foi feito nos anos 90.

Caso não vença as eleições presidenciais, qual será o papel da UCR nos próximos quatro anos?

Caso não ganhemos, estaremos presentes e ativos no Congresso Nacional para colocar limites ao governo. Não vamos permitir que o governo e seu partido façam o que quiserem. O governo está obcecado pelo confronto, não dialoga. O governo acha que é o dono da verdade.

Em tempos de crise econômica internacional, qual é o caminho?

Queremos multiplicar as possibilidade que o Mercosul nos oferece. Tem que ser muito mais do que comércio, pois tem de incluir a ciência e tecnologia, integração empresarial, planejar uma defesa conjunta e as universidades.

Terá então boas relações com a presidente Dilma?

Não a conheço pessoalmente... Mas tenho certeza que teria uma boa relação com ela.