O grande jogo pelo petróleo afegão

Dentro de aproximadamente uma semana, o Ministério das Minas afegão vai anunciar que a China National Petroleum Corp. (CNPC) - a maior empresa estatal chinesa - foi a vencedora dos direitos para desenvolver e explorar vários campos de petróleo na Bacia do Amu Daria, no norte do Afeganistão.

Como a CNPC conseguiu sair vencedora da licitação de exploração de um recurso de tamanha importância estratégica num país onde os EUA exercem tremenda influência? Surpreendentemente, uma das razões disto é o fato de o Departamento de Defesa dos EUA, cuja Força Tarefa para Operações de Negócios e Estabilidade, que tem a missão de ressuscitar as economias do Iraque e do Afeganistão, projetou e supervisionou um processo de licitação que favoreceu as características das empresas estatais chinesas em detrimento das empresas ocidentais.

No decorrer da última década, a China tentou garantir seu acesso a tantos recursos naturais quanto o possível em toda a Ásia Central para abastecer sua demanda por minerais, petróleo e gás, que não para de crescer.

Desde 2006, a força tarefa tem encorajado o investimento privado, o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento energético no Afeganistão e no Iraque numa tentativa de construir economias sustentáveis que possam sobreviver à iminente redução na presença de forças estrangeiras e à redução do auxílio internacional em ambos os países.

Os recursos naturais são um importante pilar desta missão porque neles existe a promessa de uma renda importante para o governo afegão, que precisa muito de dinheiro. Em 2009, a força tarefa incumbiu o U. S. Geological Survey de realizar uma abrangente análise dos recursos geológicos do Afeganistão, cujo resultado preliminar foi anunciado em 2010 e mostrou que o país poderia conter mais de US$ 1 trilhão em recursos minerais. Então, a força tarefa se dedicou a projetar um processo por meio do qual estes recursos pudessem ser o objeto de uma licitação do governo afegão.

A licitação de Amu Daria foi o primeiro caso que possibilitou um teste real deste sistema. A licitação cobria uma área de aproximadamente 4.500 km² entre as cidades de Sar-e-Pol e Sheberghan, no norte do Afeganistão, contendo cinco campos de petróleo conhecidos cuja capacidade deve chegar a 80 milhões de barris de petróleo - o suficiente para fornecer 11 mil barris diários por 20 anos.

Acordo. Os termos comerciais oferecidos pelo governo afegão - e projetados, em boa parte, pela força tarefa - não refletiam as realidades práticas do Afeganistão. O principal termo de todo acordo de partilha de produção é a divisão dos lucros, que identifica a parte da produção que cabe ao governo e a parte que pertence à empresa de petróleo. Esta divisão tem como base uma variedade de fatores, incluindo a quantidade e a qualidade do petróleo, a dificuldade técnica de sua exploração, a qualidade da infraestrutura local, e os riscos políticos e de segurança na região na qual o petróleo se localiza.

Nos países onde o risco geral é menor - como em locais onde há petróleo em abundância e de boa qualidade, em reservas de fácil acesso e em países seguros - o governo recebe a maior parte do lucro da exploração do óleo. Mas, conforme aumenta o risco, as empresas passam a exigir uma parcela maior do lucro para garantir um retorno adequado sobre o capital investido.

Na Ásia Central, é costume que o governo receba aproximadamente um terço do lucro do petróleo, sendo que o restante fica com a empresa exploradora. Ainda assim, no Afeganistão - um dos países mais arriscados da Ásia Central, para o qual os dados geológicos ainda são incompletos e onde a infraestrutura fundamental é quase inexistente - a força tarefa pressionou pela aprovação de uma divisão de lucros que daria ao governo afegão a maior parte do lucro da exploração. Isto se somaria aos royalties e a muitos outros impostos incluídos no acordo, consistindo em termos totalmente atípicos para a Ásia Central. Estes termos, porém, não afastaram a CNPC, que está disposta a fazer investimentos que não sejam diretamente lucrativos com o intuito de garantir o acesso a recursos e expandir a influência política da China.

O outro problema foi o processo de licitação em si, no qual a empresa que fizesse a maior oferta pelos royalties seria designada como vencedora do leilão desde que atendesse aos requisitos mínimos de execução do projeto. Estava claro desde o início que a CNPC faria a maior oferta pelos royalties (principalmente levando-se em consideração o fato de os termos serem pouquíssimo atraentes para as empresas ocidentais). Assim sendo, este processo de seleção praticamente garantia que a China seria a vencedora do leilão.

Há outros procedimentos de seleção que seriam mais justos para as empresas ocidentais. O principal seria um sistema que distribuísse um determinado número de pontos para a oferta pelos royalties, mas que então atribuísse mais pontos para critérios como qualificação técnica, histórico ambiental, desempenho anterior, qualidade do programa de trabalho proposto, investimento na comunidade local e outros fatores do tipo. Tudo isto proporcionaria às empresas ocidentais mais oportunidades para se valer de suas qualidades na concorrência com a CNPC. A força tarefa ignorou estas abordagens alternativas.

Insistimos à força tarefa para que esta tornasse os termos e o processo de seleção mais justos para os participantes ocidentais, mas a força tarefa se recusou a fazê-lo por dois motivos. Primeiro, a força tarefa afirmou que sua posição em relação ao resultado da licitação era de neutralidade; se o processo fosse transparente, não faria diferença se a empresa vencedora fosse americana ou chinesa.

Isto é chocante, levando-se em consideração que a presença de empresas ocidentais no Afeganistão ajudaria a fortalecer os laços entre americanos e afegãos e transmitiria valores como o respeito ao estado de direito, a transparência e outros costumes importantes da vida econômica ocidental, valores que são importantes para o desenvolvimento do Afeganistão. Em comparação, as empresas chinesas são conhecidas pelo seu péssimo histórico nestes aspectos, bem como na oferta de empregos à população local (costumam ser importados trabalhadores chineses de mão de obra barata).

Segundo, a força tarefa afirmou que seu principal objetivo era garantir que a licitação proporcionasse rapidamente alguma renda ao governo afegão, e a CNPC propôs termos comerciais mais generosos do que suas concorrentes ocidentais. Não há dúvida quanto ao interesse estratégico americano em proporcionar alguma fonte de renda para o Afeganistão de modo que o país possa se tornar menos dependente da generosidade dos governos ocidentais, mas existe também um interesse estratégico na promoção de empresas americanas e na tentativa de evitar que a China obtenha acesso a preciosos recursos naturais.

Além disso, mesmo que fosse apropriado que a força tarefa se concentrasse somente na missão de proporcionar renda, uma vitória da CNPC - conhecida por romper compromissos contratuais no pagamento dos valores prometidos, por desenvolver lentamente na exploração dos recursos e por empregar tecnologias inferiores - não vai atender a este objetivo.

A Força Tarefa para Operações de Negócios e Estabilidade prestou um desserviço ao Afeganistão e aos EUA por meio de sua péssima gestão da licitação de Amu Daria. Além disso, é inadequado que a força tarefa empregue o dinheiro do contribuinte americano - US$ 20 milhões, no total - para ajudar a China a consolidar seu domínio sobre os recursos naturais do Afeganistão e, por extensão, sobre o desenvolvimento econômico do país. O preocupante anúncio que será feito este mês será uma ocasião perfeita para que alguns dos principais funcionários do Pentágono e congressistas americanos reexaminem as atividades da força tarefa e garantam que estas estejam mais alinhadas aos interesses dos EUA. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL