'O Grito' de Munch é vendido por US$ 119,9 mi em NY Uma das imagens mais conhecidas da história, o quadro "O Grito" de Edvard Munch, se tornou a obra de arte mais cara já vendida num leilão. Os lances duraram intensos 12 minutos e a obra - um símbolo moderno da ansiedade humana - foi vendida na Sotheby''s de Nova York pelo valor recorde de US$ 119.922.500 (? 91.327.774). Não foram divulgados o nome do comprador ou detalhes sobre a transação.