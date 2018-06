O Irã é uma ameaça maior do que o Estado Islâmico, diz Netanyahu

NOVA YORK - Um Irã com armas nucleares é uma ameaça ainda maior para o mundo do que os militantes do Estado Islâmico, que conquistaram e controlam uma grande parte do território entre Iraque e Síria, disse nesta segunda-feira o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu.

"Não se iludam, Isis (como era chamado o Estado Islâmico)deve ser derrotado", disse Netanyahu do pulpito da Assembleia-Geral das Nações Unidas. "Mas derrotar o Isis e deixar o Irã próximo de se tornar um poder nuclear é vencer uma batalha e perder a guerra."

"A capacidade nuclear militar do Irã deve ser completamente desmantelada", disse ele, acrescentando que o objetivo da recente aproximação do Ocidente era o levantamento de sanções internacionais e "remover obstáculos para abrir o caminho do Irã até a bomba". / AP e REUTERS