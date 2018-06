O mundo perdeu um líder importante, diz Clinton

"Hillary, Chelsea e eu perdemos um amigo de verdade. A história vai lembrar de Nelson Mandela como um campeão da dignidade humana e da liberdade, da paz e da reconciliação", disse Clinton.

Além disso, Clinton destacou o comportamento de Mandela em relação aos adversários, afirmando que ele era capaz de abandonar a amargura e abraçar os oponentes. De acordo com o ex-presidente norte americano, Mandela não fazia isso por estratégia política, mas por ser o seu modo de encarar a vida.

"Todos nós estamos vivendo em um mundo melhor por causa de Mandela. Ele provou que há liberdade no perdão, que um coração grande é melhor do que uma mente fechada e que as vitórias reais da vida devem ser compartilhadas", concluiu Clinton. Fonte: Dow Jones Newswires.