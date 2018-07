'O mundo quer nos ver convivendo bem', diz Trump no início de cúpula com Putin

HELSINQUE, FINLÂNDIA - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 16, no início de sua cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin, que a boa relação entre os dois países é desejada por todos. "O mundo quer nos ver convivendo bem", declarou. Segundo Trump, EUA e Rússia não têm se dado bem nos últimos anos, mas há "grandes oportunidades". Para ele, uma "relação extraordinária" entre as duas nações é possível.

+ Trump se reúne com o presidente da Finlândia antes de participar da cúpula com Putin

A reunião começou cerca de 45 minutos depois da chegada tardia de Putin à Finlândia. Sentados lado a lado em uma sala do palácio presidencial finlandês, adornado por bandeiras americanas e russas, os dois líderes falaram brevemente com a imprensa.

+ Trump culpa 'estupidez americana' por péssima relação com a Rússia; Moscou concorda

+ Trump põe Rússia entre 'inimigos' dos EUA antes de cúpula com Putin

Trump disse que as discussões da cúpula envolverão comércio, questões militares, mísseis, armas nucleares, China e Xi Jinping, o primeiro-ministro chinês. A interferência russa na eleição americana não foi diretamente abordada na fala inicial do encontro. Putin sorriu quando jornalistas questionaram Trump sobre o assunto. O líder americano se recusou a responder.

+ ARTIGO: Putin está prestes a enganar o americano em Helsinque

Para o presidente russo, a cúpula marca o momento em que as duas nações devem falar seriamente sobre sua relação e os problemas globais. Seus primeiros comentários em Helsinque foram breves, ao contrário dos de Trump, que falou extensivamente. De acordo com Putin, a cúpula é parte de "contatos constantes e contínuos" entre ele e Trump. Ao final da entrevista, os dois líderes apertaram as mãos brevemente e seguiram para reuniões particulares.

+ Putin diz que Rússia foi alvo de 25 milhões de ciberataques durante a Copa

Apesar de dizer que espera relações melhores com Moscou, Trump enfrenta ceticismo sobre a questão em Washington. Tanto republicanos como democratas questionam o foco na amizade com Putin, argumentando que a anexação da Crimeia pela Rússia e outras ações desestabilizadoras do Kremlin estão sendo ignoradas. / AP