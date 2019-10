Parlamento britânico adia decisão sobre Brexit

LONDRES - O Parlamento britânico decidiu neste sábado, 19, adiar sua decisão sobre o novo acordo do Brexit, mudando os planos do governo de realizar a separação até o dia 31 de outubro. A votação configura um grande revés para o primeiro-ministro Boris Johnson, que deverá pedir à União Europeia (UE) um novo adiamento para a saída do Reino Unido do bloco.

LEIA TAMBÉM > Britânicos vão às ruas pedir novo plebiscito enquanto Parlamento decide futuro do Brexit

Em uma sessão especial do Parlamento que deveria ratificar o tratado, os deputados aprovaram por 322 votos a 306 uma emenda a partir da qual ele não será aceito até que se tenha aprovado toda a legislação necessária para implementá-lo.

Para Entender A cronologia do Brexit Decisão de sair da União Europeia deixou os britânicos com a tarefa de conduzir o processo sem fazer um rompimento brusco; relembre

Os deputados haviam aprovado antes uma lei que obrigaria Johnson a pedir um novo adiamento caso o acordo não fosse aprovado neste sábado. Mesmo assim, ele disse que se esforçará para concretizar o Brexit na data prevista. "Não negociarei um adiamento" do Brexit com a UE, disse o premiê. / AFP e AP