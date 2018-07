'O Partido Republicano foi tomado por fundamentalistas'

O Partido Republicano foi dominado por loucos e fundamentalistas religiosos. O reflexo disso está em sua plataforma política e na evidente guinada para a direita, de acordo com Mike Lofgren, assessor da bancada republicana no Congresso por 28 anos, mas que preferiu se aposentar no ano passado. Autor do livro The Party is Over ("O partido acabou", um trocadilho com a palavra "party", que também significa festa em inglês). A seguir, trechos da entrevista concedida ao Estado.

O que está por trás das críticas dos republicanos a Obama?

O fundamentalismo religioso, que vem dominando o partido. É uma mentalidade rígida, que vê os princípios religiosos rodeados pela maldade. As pessoas que acreditam nisso são hipócritas. Não as incomoda muito o fato de George W. Bush ter aumentado os gastos e dobrado a dívida pública. Essas pessoas sofrem de amnésia seletiva.

Como o partido sucumbiu à direita radical?

Há mais de 30 anos, alguns operadores do partido começaram a recrutar membros de grupos fundamentalistas religiosos. Eles acreditavam que eles seriam soldados obedientes e eleitores fiéis. Essa corrente religiosa é o maior segmento republicano. De forma alarmante, os fundamentalistas estão agora ditando as linhas do partido. É até divertido ver membros cínicos, como Karl Rove, exigindo que o deputado Todd Akin desista da sua candidatura ao Senado (por ter declarado que nenhuma mulher engravidaria num caso de "estupro legítimo").

O discurso do Tea Party sobre o déficit é sincero ou esconde outras razões?

Eles não se preocuparam quando Bush dobrou a dívida pública. Acredito que essas questões escondem outros motivos, que têm a ver com a repugnância que eles sentem com relação ao que Obama representa. Como alguém que se dedicou por décadas ao orçamento, posso dizer que o Tea Party não entende nada do assunto. Muitos deles propõem soluções malucas, como retomar o padrão-ouro para o câmbio.

Haveria tanta rejeição se o

presidente fosse branco?

Costumo dizer que a única política de Obama que o Tea Party realmente rejeita é a de ele ser negro. De qualquer forma, os republicanos desenvolveram o hábito de tentar deslegitimar os presidentes democratas. Eles fizeram isso com Bill Clinton. Mas Clinton foi mais esperto ao lidar com os republicanos e deu sorte de governar em um momento bom para a economia, com baixo desemprego. Obama não tem esse luxo.

O que se pode esperar desse novo Partido Republicano em um governo de Romney ou no segundo mandato de Obama?

Em um governo de Romney, ficará claro que a preocupação do partido com a redução do déficit é puramente retórica. O plano republicano de reduzir impostos, se adotado, aumentaria o déficit em US$ 6 trilhões nos próximos dez anos. Ele diz que pode manter a receita fechando brechas fiscais, mas isso é impossível. Se a plataforma republicana for levada a sério, aumentará em US$ 2 trilhões os gastos do Pentágono. Essas propostas só prejudicarão a imagem dos EUA como país digno de crédito. Se os republicanos perderem a eleição, buscarão um bode expiatório. Dirão que a culpa foi de Romney, que era muito moderado, ou que Obama fraudou a votação. Essa gente não é muito boa quando tem de fazer uma reflexão honesta.

O sr. disse que a proposta de orçamento de Paul Ryan (vice de Romney) não equilibra as contas públicas. Se a proposta é ruim, por que Ryan foi escolhido?

Essa proposta torna a chapa mais vulnerável a ataques democratas. Os republicanos devem ter concluído que, como Romney não motiva a direita do partido, a chapa teria de ser completada com alguém que a motivasse. Ryan deve aumentar o comparecimento dos republicanos conservadores às urnas, mas não ajudará com os eleitores indecisos e independentes. Mas, segundo Rove (estrategista republicano), não se deve perder tempo com os independentes. Ao contrário, é preciso polarizar mais a campanha para energizar a base do partido.

Se o novo partido é tão religioso, por que escolheu um mórmon como candidato?

Romney foi o que restou de uma lista de pré-candidatos malucos e fracos. Ele era o favorito das corporações e de Wall Street. Nunca houve um candidato tão descaradamente a favor dos mais ricos. Ele supera até George W. Bush. Romney é um camaleão. Ele disse que faria tudo para ser o candidato republicano e escondeu seu histórico como governador de Massachusetts. Agora, faz brincadeiras sobre a certidão de nascimento de Obama para promover a raiva de sua base eleitoral.

Como o sr. está lidando com as mudanças no seu partido?

Estou sugerindo reformas no sistema político para desencorajar o aumento dos partidos extremistas. Também estou sugerindo que acabem as identificações com um partido ou outro. Eu não me considero nem democrata nem republicano. Só um cidadão.