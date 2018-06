O peso de um sobrenome

Bordaberry é um sobrenome complicado de ostentar, pois recorda o ditador civil Juan María Bordaberry (eleito em 1971 e marionete dos militares). Por esse motivo, o filho do ex-ditador, Pedro Bordaberry, grafou nos outdoors e adesivos, durante a campanha eleitoral, seu prenome em letras garrafais e o sobrenome, em miúdas.

Pedro Bordaberry tornou-se a jovem estrela do Partido Colorado quando ocupou a pasta do turismo no governo de Jorge Batlle (2000- 2005). Com ele, o partido começou a ser renovado.