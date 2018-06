O polêmico veterano do Vietnã Veterano e herói da Guerra do Vietnã, Chuck Hagel foi senador republicano por 12 anos, de 1997 a 2009. Nesse período, sempre teve opiniões independentes, chegando a entrar em confronto com o presidente George W. Bush. Apesar de apoiar inicialmente a Guerra do Iraque, tornou-se um de seus maiores críticos ao longo dos anos. O presidente Barack Obama foi colega de Senado de Hagel. Sua escolha para o Pentágono foi criticada em círculos conservadores, que acusam o republicano de ser pouco favorável a Israel e muito complacente com o Irã. No entanto, não é apenas nesses assuntos que Hagel coleciona opositores. No passado, ele foi atacado por criticar os direitos dos homossexuais, visão que supostamente mudou nos últimos anos. / G.C.