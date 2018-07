O presidente eleito do Egito será empossado no sábado

CAIRO - A agência oficial de notícias do Egito informou que o presidente eleito Mohammed Morsi tomará posse no sábado, perante o Tribunal Superior do país. Tradicionalmente, os presidentes são empossados perante o Parlamento, mas o Legislativo foi dissolvido por ordem do Tribunal Superior Constitucional, que invalidou as eleições parlamentares.

Assim, o islamita Morsi será empossado por um tribunal composto por juízes indicados pelo ex-presidente Hosni Mubarak. Segundo a agência Mena, o vice-presidente do tribunal, Maher Sami, disse nesta quinta-feira que Morsi tomará posse perante os 18 juízes da organização.

Morsi concorreu à presidência pela Irmandade Muçulmana e foi declarado vencedor no domingo.

As informações são da Associated Press.