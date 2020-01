O príncipe Harry é da realeza britânica, mas, para o sistema de imigração do Canadá, ele é um plebeu

TORONTO - Elizabeth II possui muitos títulos – entre eles, Rainha do Canadá. Os canadenses veem seu rosto em moedas, e o governo diz que ela fez mais visitas reais ao país do que a qualquer outro reino da Commonwealth.

Mas se o neto dela se mudar para o Canadá, ele provavelmente se encontrará diante do processo de imigração do país como um plebeu, como qualquer outra pessoa.

As notícias de que o príncipe Harry e Meghan, duquesa de Sussex, planejavam se afastar de seus deveres reais e passar pelo menos parte de seu tempo no Canadá lançaram uma pergunta: como o casal pode obter independência financeira em um país onde parece não ter o direito de viver e trabalhar?

"Para se tornarem residentes permanentes legais do Canadá, eles precisariam se inscrever através de nossos processos normais de imigração", disse Beatrice Fanelon, porta-voz da agência de imigração do Canadá. "No entanto, os membros da Família Real não são obrigados a solicitar autorização para vir e ficar no Canadá como visitantes".

Ela não respondeu a perguntas sobre se Harry e Meghan poderiam permanecer como "visitantes" indefinidamente.

Como turistas que viajam com passaportes britânico (Harry) ou americano (Meghan), eles podem ficar no Canadá por até seis meses, mas espera-se que eles saiam. E sem permissão de trabalho – o que pode ser complicado de obter sem uma oferta de emprego – eles teriam dificuldade em ganhar a vida.

Muito poderia depender de Meghan. Ela já pode ter residência permanente depois de trabalhar sete anos em Toronto como atriz no drama jurídico da USA Network Suits. Caso contrário, ela poderia se qualificar para residência permanente sob um programa de visto para indivíduos com experiência em um campo artístico, atlético ou cultural.

Se ela tiver residência permanente, Meghan poderia ajudar Harry através de um programa familiar. Caso contrário, ela poderia adicionar Harry como dependente de seu pedido de visto.

Outra opção seria a aplicação através de um programa de entrada expressa para trabalhadores qualificados.

Esse programa é baseado em um sistema de pontuação, que considera a experiência de trabalho, a educação, a idade e a capacidade de linguagem. Os candidatos começam a perder pontos após seu trigésimo aniversário, então Meghan, 38, e Harry, 35, fariam bem em obter sua inscrição o mais rápido possível.

Um problema para o príncipe: ele foi direto do Eton College para o treinamento de oficiais na Royal Military Academy Sandhurst, para não ganhar pontos no ensino superior.

Audrey Macklin, professora de direito da Universidade de Toronto, diz que "sem dúvida" o casal poderia garantir residência permanente se planejasse morar no Canadá a longo prazo. Eles poderiam até solicitá-lo por motivos humanitários ou compassivos - uma rota disponível para estrangeiros que trabalham com licenças temporárias ou requerentes de asilo que mantiveram sólidos registros de trabalho no Canadá.

Mas Harjit Grewal, consultor de imigração da Sterling Immigration em Londres, alertou que uma reivindicação humanitária da realeza rica poderia ser recebida com hostilidade.

A opção é tipicamente "o último recurso para alguém em circunstâncias terríveis, como fugir de uma guerra ou de uma catástrofe natural", disse ele. "Então, eu não acho que funcionaria."

Philippe Lagassé, professor associado de assuntos internacionais da Universidade Carleton, em Ottawa, concordou que seria uma "decisão política bastante sensível" e os "contras são bem pesados".

E para obter a cidadania, ele disse, eles "teriam que demonstrar serviço e valor excepcionais ao Canadá".

"Ser membro da família real lá em cima?" ele ponderou. "Você sempre pode fazer isso, mas isso pode aumentar a ira de certas pessoas."

A concessão de residência permanente, disse ele, pode ser "menos controversa, mas, novamente, ainda é uma forma de favoritismo".

A própria rainha não é cidadã, ele observou. Mas ela tem um status aqui: ela é "a personificação do estado canadense".

Ainda assim, ela não pode conceder a cidadania a Harry e Meghan, disse Lagassé, porque ela permanece vinculada à lei canadense, que "é muito clara que a discrição pertence ao ministro [da imigração]".

Dependendo de seus planos, segundo Grewal, o casal tem a opção de se inscrever através de um programa de imigração de negócios.

O governo canadense oferece um programa de visto inicial para candidatos cujas idéias de negócios foram apoiadas por um fundo de capital de risco, grupo de investidores anjos ou incubadora de empresas. Ontário e Colúmbia Britânica - dois onde o casal poderia estabelecer sua residência em meio período - têm seus próprios programas para imigrantes em negócios.

"Ambos os programas têm requisitos rígidos", disse Grewal. "Apenas 5% [dos pedidos] são aceitos."

Enquanto isso, surgiu uma preocupação talvez mais urgente para os canadenses: quem será o responsável por pagar pela segurança do casal aqui?

A Polícia Montada Real do Canadá forneceu segurança aos membros da família real quando eles visitaram o Canadá em turnês reais porque são considerados "pessoas protegidas internacionalmente". Não está claro se Harry e Meghan perderão esse status quando se afastarem de seus deveres reais.

Em seu site, eles observam que "a provisão de segurança armada pela Polícia Metropolitana é mandatada pelo Ministério do Interior". O primeiro-ministro Justin Trudeau disse na segunda-feira que a questão de saber se os contribuintes estariam no gancho por sua proteção ainda não foi decidida.

"Eles não desempenham um papel constitucional direto e, novamente, o apoio à monarquia não é tão forte no Canadá", disse Daniel Béland, diretor do Instituto McGill de Estudos do Canadá.

Pode haver uma ruga adicional: mudar para o Canadá pode comprometer as chances de Meghan obter a cidadania britânica. Ela precisará passar um certo número de dias na Grã-Bretanha para se qualificar.

"Mesmo que ela seja casada com um príncipe", disse Grewal, "não parece que a rainha ou as autoridades de imigração daqui tentaram acelerar seu pedido de forma alguma".

Tamara Woroby, professora de Estudos Canadenses na Universidade Johns Hopkins e na Universidade Towson, em Maryland, disse que muitos canadenses consideram o fato de que o casal "poderia basicamente ir a qualquer país do mundo e escolheu o Canadá" como um elogio. Mas "no final", disse ela, "é o dinheiro que vai determinar...como as pessoas se sentem sobre eles".