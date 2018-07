O problema de Obama em relação a Israel

Ian Buruma

Manifestando-se de maneira inusitada numa questão que não se refere ao seu Texas, o governador Rick Perry acusou o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de mostrar uma atitude "conciliadora" com os palestinos. O ex-prefeito de Nova York Edward Koch apoiou um candidato republicano católico ao Congresso contra um candidato judeu em Nova York, porque o republicano apoia incondicionalmente Israel - e porque Obama expressou algumas reservas a respeito da expansão dos assentamentos de Israel na Cisjordânia. Segundo Koch, Obama sacrificou Israel. O republicano ganhou.

Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, que é extremamente sensível à ingerência externa na política interna do seu país, vem cortejando aberta e insistentemente os republicanos no Congresso atacando Obama. Qual foi a resposta de Obama? Um discurso nas Nações Unidas, reiterando o seu apoio a Israel, sua compreensão pelos temores e pela vulnerabilidade de Israel, e uma menção quase imperceptível aos temores e vulnerabilidades dos palestinos.

O que tem Israel que reduz o presidente dos EUA a uma massa inconsistente? Por que todos os políticos americanos têm tanto medo de criticar a política de Israel? Será por medo de ser chamados de antissemitas? Ou por medo de perder o "voto dos judeus'? Pelo jeito, os democratas não têm tanto a temer. As pesquisas de opinião sugerem que a maioria dos judeus americanos (apenas 1,7% da população americana) ainda vota no Partido Democrata.

No que se refere ao chamado lobby israelense em Washington, bem organizado e abundantemente financiado, os cristãos evangélicos também representam uma parte importante do eleitorado. Mas eles votam esmagadoramente nos republicanos, portanto Obama não parece ter muito a perder a esse respeito.

É verdade que algumas organizações pró-israelenses, principalmente o Comitê Americano de Assuntos Públicos de Israel (Aipac, na sigla em inglês) é capaz de captar grande parte do dinheiro para fazer ou quebrar candidatos políticos, julgados exclusivamente por suas atitudes em relação a Israel. E o dinheiro, doado ou não, e os judeus que se recusam a votar em Obama por pirraça poderiam fazer uma diferença enorme nos "Estados decisivos" como a Flórida.

Deixando de lado dinheiro, votos e lobbies, alguma coisa fundamental mudou nos últimos anos, e isso apavora os democratas: o conflito de Israel com a Palestina está sendo usado pela direita americana como um porrete para punir os liberais.

Isso não acontecia antes. Nas primeiras décadas de sua existência nos tempos modernos, quando era governado na maior parte pelos socialistas, Israel tinha o apoio em geral da esquerda liberal do mundo todo. Na realidade, o último governo dos EUA que se comportou de certo modo de maneira intransigente com o governo israelense foi o do republicano George H. W. Bush.

Os judeus, tanto na Europa quanto nos EUA, tradicionalmente pendiam para a esquerda. A política de direita, principalmente quando baseada no nacionalismo étnico, raramente é favorável às minorias, que se encontram numa situação melhor num ambiente cosmopolita mais aberto. Os judeus foram alguns dos mais ardorosos defensores da luta dos americanos negros pelos direitos civis nas décadas de 50 e 60.

Quanto a Israel enquanto Estado liberal, era fácil apoiá-lo para a maioria dos judeus americanos. Não havia conflito entre cabeça e coração, entre o apego emocional a Israel e o compromisso político com causas liberais. As coisas começaram a mudar quanto o Partido Trabalhista israelense perdeu terreno para o Likud, mais linha dura. Cada vez mais, Israel passou a ser contagiado pela política que a maioria dos judeus tradicionalmente temia, principalmente o nacionalismo étnico.

Provocado em parte pela hostilidade dos vizinhos árabes e pela intransigência dos líderes palestinos, Israel voltou-se nitidamente para a direita. O que foi também uma decorrência de mudanças demográficas: os judeus do Oriente Médio eram mais visceralmente antiárabes do que seus irmãos europeus, e os imigrantes judeus da Rússia eram contrários à esquerda. Além disso, o número de judeus ortodoxos continuou crescendo rapidamente.

Logo, a esquerda liberal europeia deixou de simpatizar com Israel, e o país adquiriu um novo grupo de amigos entre a direita - até mesmo a extrema direita. Os populistas europeus conservadores, como alguns dos que representam partidos com um forte passado antissemita, agora proclamam orgulhosamente seu apoio aos colonos israelenses em território palestino. E, nos EUA, uma aliança peculiar de judeus intransigentes e cristãos evangélicos, que acreditam que todos os judeus deverão voltar para a Terra Santa e converter-se ao cristianismo, tornou-se a base de apoio de Israel.

Isso criou uma situação bastante curiosa. Os políticos de direita da América do Sul, juntamente com populistas austríacos, alemães, franceses e holandeses acusam agora os liberais de se mostrarem conciliadores com o "islamofascismo". Esses herdeiros políticos de tradições profundamente racistas são agora os defensores de um Estado judeu, cuja política está mais ligada ao chauvinismo étnico do século 19 do que às raízes socialistas do sionismo.

Encorajar as políticas intransigentes de Israel talvez seja a estratégia mais fácil para o presidente democrata dos EUA evitar problemas em um ano eleitoral. Obama certamente precisa de todos os amigos que conseguir arrebanhar. Mas o preço será elevado. Obrigados a apoiar Israel, independentemente de isso ser certo ou errado, os EUA estão rapidamente perdendo a sua credibilidade e influência na turbulenta região do Oriente Médio.

Pressionar Israel a parar as construções nos assentamentos e chegar a um acordo a respeito de um Estado palestino viável será muito difícil. Mas é a única maneira de quebrar o atual ciclo constante de violência.

Enfrentar Israel, e seus novos amigos fanáticos, não é uma posição anti-Israel. Ao contrário, significa apoiar a tradição liberal na qual muitos judeus continuam acreditando.