O que a Revolta da Vacina que levou o caos ao Canadá em 1885 ensina sobre a pandemia

Ronald G. Shafer, The Washington Post, O Estado de S.Paulo

MONTREAL - Mais de 2 mil manifestantes violentos - alguns armados com pedras, outros com revólveres - invadiram as ruas protestando contra a vacinação obrigatória. “Matem os vacinadores”, gritaram.

O cenário era Montreal, no Canadá, na noite de 28 de setembro de 1885, após a cidade impor a vacinação obrigatória para combater uma epidemia de varíola.

Os manifestantes eram residentes do bairro franco-canadense de Montreal, onde a desconfiança em relação ao governo de maioria inglesa era profunda.

A epidemia de varíola em Montreal começou no início de 1885, quando um condutor da Grand Trunk Railway chegou à cidade com a doença e procurou tratamento em vários locais. Quando o que ficou conhecido como “Morte Vermelha” se espalhou, Montreal começou um programa de vacinação voluntária, mas os residentes franco-canadenses resistiram.

Embora a vacinação contra a varíola não fosse nova, alguns temiam que a vacinação fosse perigosa. Alguns não entendiam como a doença era contagiosa. Alguns acreditaram nos rumores de que os vacinadores da cidade estavam entrando nos quartos e amarrando as crianças para serem vacinadas.

Um folheto antivacinação dizia “Pare!!Pessoas conduzidas como animais idiotas”. Alguns grupos religiosos relacionaram a vacina à bíblica “marca da besta” - o que teóricos da conspiração também fizeram em redes sociais para desacreditar a vacina contra a covid-19.

Como as mortes por varíola em Montreal passaram de 3 mil, o Conselho de Saúde da cidade decidiu tornar as vacinas obrigatórias a partir de 28 de setembro de 1885. O presidente do conselho tentou conter os falsos temores.

“Isso não significa que as pessoas serão apreendidas, algemadas e vacinadas à força”, disse ele. “Significa que o vacinador irá até a porta de uma casa e pedirá a prova de que todos estão vacinados.” Do contrário, e se recusarem a vacina, serão multados, informava o Montreal Gazette.

Mesmo assim, multidões inquietas começaram a se formar na tarde do dia 28. Três vereadores franco-canadenses “proferiram a ameaça mais incendiária de queimar a cidade e atirar em todos os que defendem a obrigatoriedade da vacinação”, relatou o Detroit Free Press.

Por volta das 19h, “uma multidão uivante” atacou uma filial do departamento de saúde e “destruiu o prédio”, relatou o Philadelphia Inquirer. A multidão, crescendo em tamanho, marchou para a prefeitura. Alguns policiais estavam de plantão, mas "a turba os expulsou de seu caminho como ovelhas".

O ataque à prefeitura teve semelhanças assustadoras com o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos EUA.

“Uma característica notável do motim foi o colapso total da força policial e a prova de sua incapacidade de lidar com a multidão”, relatou o Montreal Gazette. “Os desordeiros realizavam o seu trabalho com uma tranquilidade que demonstrava a sua indiferença à presença da polícia.”

A turbulenta multidão virou-se ao lado da delegacia central de polícia. “Tiros de revólver foram disparados livremente contra a polícia”, disse o Boston Transcript. “Para assustar os homens, a polícia atirou por cima de suas cabeças apenas para ser recebida por zombarias e risos.”

O prefeito de Montreal estava doente em casa quando soube do protesto. Ele pegou o telefone e fez com que os sinos da catedral de Notre Dame “tocassem o alarme para policiais de várias delegacias da cidade se reunirem” na delegacia central, relatou o Montreal Gazette.

O prefeito e o delegado dirigiram-se ao posto de saúde, que voltou a ser atacado. Quando o chefe tentou entrar no meio da multidão, ele “foi derrubado com um golpe de uma vara e chutado até ficar quase inconsciente”, disse o Gazette. Finalmente, um grande grupo de policiais chegou: “Os policiais atacaram a multidão, espancando-os a torto e a direito, e conseguiram dispersá-los”.

Por volta da 1h, a cidade estava silenciosa.

Um repórter do Detroit Free Press estava na cena. “Seu repórter à 1 hora desta manhã acaba de voltar do extremo leste, que é inteiramente de população franco-canadense. Duas mil pessoas estão reunidas em um frenesi de excitação perfeito. Eles declararam que preferem morrer a serem vacinados e não se submeterão aos 'cães ingleses'. ”

Dois manifestantes foram mortos durante a confusão e os danos materiais foram extensos. O prefeito chamou os militares na noite seguinte e a calma foi restaurada na cidade.

Em uma reunião do conselho municipal, os três representantes franco-canadenses continuaram a denunciar as vacinações, e não os manifestantes. “Esses são os homens que representam as enfermarias onde a varíola é mais prevalente e fazem esse curso para obter favores de seus constituintes”, disse o New York Times.

Duas semanas depois, o médico Alexander Ross, um dos vereadores antivacinação que incitou os manifestantes, foi parado a bordo do trem Chicago Express de Montreal por um inspetor de saúde canadense, informou o St. Louis Post Dispatch. Uma pesquisa revelou que “o grande defensor do ignorante grupo antivacinação foi vacinado recentemente”.