O que acontece no Peru após a destituição do presidente Martín Vizcarra

LIMA - Em meio a uma das maiores taxas de mortalidade pelo novo coronavírus no planeta e uma economia devastada pela pandemia, o Peru viu seu presidente ser destituído na noite de segunda-feira, 9, em um processo com resultado considerado surpreendente por analistas e observadores internacionais.

De acordo com a Constituição peruana, o presidente do Congresso, Manuel Merino, agrônomo e empresário, assumirá o cargo de presidente interino até o fim de julho de 2021. Ele será o terceiro presidente do país desde 2016 e deve prestar juramento nesta terça-feira, 10.

Político discreto quase desconhecido dos peruanos, Merino disse que respeitará o calendário eleitoral, que inclui eleições presidenciais e legislativas em abril de 2021. Merino afirmou que o afastamento de Vizcarra “foi um ato democrático sem compromissos políticos”, e pediu “serenidade e tranquilidade”, após os protestos em apoio ao presidente deposto.

Merino ganhou uma cadeira nas eleições legislativas extraordinárias de janeiro, convocadas por Vizcarra após a dissolução constitucional do Congresso em 30 de setembro de 2019. Sua eleição como chefe do parlamento foi promovida pela bancada de Ação Popular, o partido de centro-direita ao qual pertence há 41 anos.

"O Peru está institucionalmente mais fraco. Merino será um presidente fraco, esse é o cenário em um contexto de eleições gerais (em abril de 2021) com uma pandemia", disse o analista político Augusto Álvarez Rodrich.

“Este é um fato político que abre portas para uma situação de incerteza”, avaliou o analista Fernando Tuesta à emissora pública TV Peru. “É uma situação claramente preocupante para dizer o mínimo”, disse, acrescentando que “os parlamentares interpretaram a Constituição da forma que queriam”, referindo-se à imprecisão da regra sobre a “incapacidade moral”.

Incapacidade moral

Na segunda, o Congresso aprovou a destituição do presidente Martín Vizcarra por "incapacidade moral", ao final de um segundo julgamento político em menos de dois meses, após denúncias de que havia recebido propina quando era governador, em 2014. A moção para destituir o popular presidente peruano ultrapassou os 87 votos necessários no Congresso e alcançou 105 votos a favor, 19 contra e 4 abstenções (entre 130 deputados).

Em setembro, o governo de Vizcarra acusou Merino de tentar envolver as Forças Armadas no impeachment, após ele ter contatado comandantes militares. Merino negou. Nos últimos meses, o Congresso tem aprovado leis para revitalizar a economia, em queda por causa da pandemia de coronavírus.

Em uma espécie de "remake" do julgamento de setembro em que escapou, Vizcarra teve um destino similar ao do seu antecessor, Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018), que não pôde completar seu mandato, tendo sido forçado a renunciar por pressão do Parlamento.

Protestos foram realizados nas ruas de Lima, em apoio ao presidente, após a decisão do Congresso. Confrontos com a polícia foram registrados. Cartazes com escritos como "Não à vacância", "Só Vizcarra me representa" e " Congresso podre" foram levantadas pelos manifestantes. O presidente sempre teve mais apoio popular que de grupos políticos do país.

Impacto

A crise surge em meio à luta contra a pandemia, com o Peru tendo uma das piores taxas de mortalidade per capita do mundo e com o país caminhando para sua mais profunda recessão em um século. Antes da votação, os empresários pediram prudência e disseram que o impeachment teria um impacto negativo. O próprio Vizcarra alertou sobre o impacto econômico.

O presidente, que não tem representação partidária no Congresso, há muito luta contra os deputados em razão de sua agenda anticorrupção. A decisão de destituí-lo ganhou força em setembro, em meio a acusações de que ele encobriu laços com o pouco conhecido cantor Richard Swing, que tinha contratos com o governo. O Congresso rejeitou o impeachment.

No entanto, pouco depois, surgiram novas denúncias de que ele havia recebido US$ 640 mil em subornos quando era governador da região de Moquegua. Vizcarra fez pessoalmente a sua defesa, falando perante o plenário durante 51 minutos, sem que seu advogado de defesa Ángel Fernando Ugaz se pronunciasse.

Ele afirmou que os dois contratos em questão foram designados por uma agência das Nações Unidas e não pelo governo regional de Moquegua, e que as denúncias contra ele são baseadas em reportagens da imprensa e não em decisões do Ministério Público ou dos tribunais.

"Aqui estou disposto a esclarecer qualquer um dos fatos que são falsamente imputados a mim", ressaltou. "Não foram provados (os fatos denunciados), nem há certeza de que ocorreram", defendeu-se o presidente, que sobreviveu a outro pedido de impeachment há 52 dias.

As acusações não reduziram a popularidade do presidente, de 57 anos, sem partido e sem bancada legislativa, que assumiu o poder após a renúncia de Kuczynski, de quem era vice-presidente, em 23 de março de 2018. Como no julgamento anterior, não há questões ideológicas em discussão, pois o presidente e a maioria dos deputados são de centro-direita.

Tampouco está em discussão a gestão dos grandes problemas do Peru, como a recessão econômica e a pandemia do coronavírus. Muitos dos deputados que votaram pela destituição de Vizcarra também enfrentam denúncias por corrupção.

Vizcarra alega que os parlamentares rivais querem seu afastamento para adiar as eleições de abril de 2021 e, deste modo, prolongar seu mandato no Congresso. As pesquisas mostram que 75% dos peruanos querem a continuidade do governo, enquanto o Congresso enfrenta 59% de desaprovação.

Para Lembrar: Quedas em série

O primeiro presidente alvo de um processo de destituição no Peru foi Fernando Belaúnde Terry, que foi chefe de Estado por dois mandatos – entre 1963 e 1968, quando foi deposto em um golpe militar, e entre 1980 e 1985.

Belaúnde, cujo governo enfrentou um conflito territorial com o Equador e a crise econômica provocada em grande parte pela organização comunista Sendero Luminoso, acabou sendo absolvido.

Seu sucessor, Alan García Pérez (1985-1990 e 2006-2011) também foi alvo de impeachment por má gestão e corrupção, mas acabou sendo absolvido. Acabou se suicidando em 2019 ao saber que seria preso preventivamente.

O ex-banqueiro de Wall Street Pedro Pablo Kuczynski derrotou em junho de 2016 Keiko Fujimori, cujo partido populista de direita conquistou uma grande maioria no Congresso. Em março de 2018, um dia antes de uma segunda votação no Congresso para seu impeachment, Kuczynski renunciou. Ele foi substituído por seu primeiro vice-presidente, Martín Vizcarra. / EFE, AFP, Reuters e AP