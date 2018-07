O que é o congresso do PC

Na abertura da reunião, o atual secretário-geral do partido e presidente da China, Hu Jintao, fará seu último discurso como líder máximo, no qual deverá apresentar uma visão rósea de seus dez anos de governo, que viram a ascensão da China ao posto de segunda maior economia do mundo.

A decisão mais importante dos 2.270 delegados do congresso será a eleição dos integrantes do 18.º Comitê Central, que se reunirão no dia seguinte ao do encerramento do congresso para apontar os novos integrantes do Politburo e de seu Comitê Permanente.

Depois de "eleitos", os sete ou nove integrantes da cúpula do poder farão uma fila em uma sala onde estarão outros membros do partido e a imprensa. A ordem em que eles se apresentam revela a posição que terão dentro do Comitê Permanente do Politburo.

Todas essas mudanças são relativas ao Partido Comunista. A transição no governo ocorrerá apenas em março, durante o Congresso Nacional do Povo. / C.T.