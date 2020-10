O que é o Programa Mundial de Alimentos da ONU e onde atua

Vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2020 por seu trabalho de combate à fome, o Programa Mundial de Alimentos (WFP, na sigla em inglês) foi criado em 1961, a pedido do presidente americano Dwight Eisenhower, como um programa experimental. Cinquenta nove anos depois, o WFP se consolidou como uma parte do sistema das Nações Unidas, tendo atuação prioritária em zonas de conflito e emergências globais.

O trabalho do programa é pautado no 2º Objetivo Global Para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) - erradicar a fome, promover a segurança alimentar e a melhorar a nutrição da população global. Levantamentos da própria organização apontam que 15 bilhões de refeições são distribuídas pelo programa anualmente.

A atuação do WFP é focada principalmente em zonas de conflito ou para atender populações em áreas que passaram por catástrofes. Dois terços das iniciativas ocorrem em áreas de difícil acesso, que representam um desafio logístico.

A prioridade a populações em áreas mais vulneráveis é parte da abordagem do programa. Outros focos do trabalham são garantir rotas de escoamento para a produção agrícola nos países, a redução do desperdício de alimentos, o incentivo ao cultivo sustentável de uma variedade de culturas por região e a prioridade à nutrição das crianças, principalmente nos primeiros 1 mil dias de vida.