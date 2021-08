Entenda o que está acontecendo no Afeganistão com o Taleban de volta ao poder

O Taleban voltou ao poder no Afeganistão no domingo, 15, depois de quase 20 anos. A milícia extremista islâmica entrou em Cabul após poucas semanas de uma ofensiva militar contra o governo do presidente Ashraf Ghani, marcada pela rápida captura de capitais provinciais, em meio à retirada das tropas americanas e da Otan.

A rapidez com a qual o Taleban voltou ao poder surpreendeu o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que previa a chegada do grupo a Cabul apenas para meados de setembro.

Como resultado, o Pentágono teve de organizar às pressas uma operação para retirar diplomatas da embaixada em Cabul, que, em alguns aspectos, relembrou a fuga de Saigon, em 1975, durante a Guerra do Vietnã.

A fuga de diplomatas, jornalistas, ativistas de direitos humanos e auxiliares afegãos das tropas da Otan no Afeganistão ganhou contornos dramáticos na segunda-feira, 16, quando aviões decolaram do Aeroporto de Cabul cercados de civis e militantes na pista. Algumas pessoas tentaram fugir agarradas à fuselagem das aeronaves – e caíram durante a decolagem.

A volta do Taleban ao poder já provocou o retorno do temor sobre violações de direitos humanos no Afeganistão. Os maiores alvos do grupo são as mulheres, que entre 1996 e 2001 foram proibidas de estudar ou até mesmo de sair de casa. Há relatos também de que o grupo ordenou a paralisação da vacinação contra a covid-19 no país.

Com isso, o Taleban encontrou um vácuo propício para avançar e derrubar o governo civil afegão, monitorado de perto por Rússia e China, que possuem interesses estratégicos atualmente na Ásia Central.

O que é o Taleban?

O Taleban é um grupo radical formado no fim da invasão soviética do Afeganistão (1979-1989) por estudantes islâmicos que defendiam uma rígida interpretação do Alcorão para governar o Afeganistão.

Durante a invasão soviética, ainda na Guerra Fria, os Estados Unidos armaram diversos grupos islâmicos, os chamados mujahedin, para combater os russos. Nestes grupos está a gênese não só do Taleban como também da Al-Qaeda, que viria a atacar os americanos em 11 de setembro.

Formado em 1994, o Taleban chegou ao poder em 1996, diante do caos do Afeganistão pós-guerra-civil. Ao abrigar Osama bin Laden nas cavernas de Tora Bora, tornou-se alvo dos Estados Unidos nas semanas que se seguiram ao 11 de setembro. A invasão, comandada por George W. Bush, começou em outubro de 2001, duraria 20 anos.

No ano passado, o então presidente Donald Trump, negociou um acordo em Doha no Catar, com o Taleban, que previa a retirada americana do país e a libertação de alguns líderes do grupo.

O plano de sair do Afeganistão foi seguido pelo sucessor de Trump, Joe Biden, dentro da estratégia democrata de focar os interesses geopolíticos americanos do Oriente Médio para o Pacífico.