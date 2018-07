O que faz um presidente? Quem me inspirou a levantar essa questão foi Fidel Castro, quando, em março, ele perguntou a Bento XVI: "O que faz um papa?" A pergunta me fez refletir sobre o que diria um presidente se o questionássemos sobre como ele relataria seu dia a dia. Seguramente, incluiria na resposta participar no conselho de ministros, recepcionar outros líderes, supervisionar as funções de funcionários do Estado, estar em atos públicos e fazer algum discurso. Faria uma lista de responsabilidades, compromissos, dos dias agitados no palácio e de difíceis discussões no Parlamento. Talvez incluísse inaugurações de fábricas ou espaços de interesse social e uma ou outra entrevista a veículos nacionais.