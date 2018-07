'O que há na Líbia é guerra civil, não revolução'

As mortes do ditador Muamar Kadafi e de seu filho, Mutassim, a fuga da família e o desaparecimento de Saif al-Islam Kadafi e do chefe do serviço de inteligência, Abdullah al-Senoussi, destruíram o regime que governou a Líbia com mão de ferro por 42 anos.

De todos os líderes do governo deposto com a queda de Trípoli, apenas um dentre os nomes que figuravam na primeira linha está preso: Ahmed Ibrahim, primo do ditador, chefe do Movimento dos Comitês Revolucionários (MCR) da Líbia e espécie de primeiro-ministro informal do antigo regime. Em uma das celas da prisão de Al-Jawara, Ibrahim concedeu entrevista exclusiva ao Estado. Ele é conhecido como o homem que fechou a Líbia ao mundo entre os anos 1970 e 1980.

Até ser detido por rebeldes em Sirte, liderava um aparelho repressivo impressionante: um total de 30 mil milicianos ligados ao MCR - o equivalente à metade do número de agentes das forças de segurança interior do regime. Criado em 1977, o movimento contava com 300 mil integrantes espalhados pelo país, entre policiais, espiões, políticos municipais e regionais. Era um dos pilares do Estado onipresente e da política de terror do regime. Ficou nacionalmente conhecido em 1984, quando mandou enforcar diante das câmeras de TV 11 "estudantes contrarrevolucionários" em Benghazi.

De sua cela, hoje, Ibrahim diz que não há revolução na Líbia e nega que Kadafi tenha reprimido os jovens de Benghazi em fevereiro. Ele garante ainda que não participou dos últimos dias do regime. Fora do gravador, diz acreditar que "o guia" - Kadafi - não morreu. O encontro, que deveria durar meia hora, foi interrompido após dez minutos pelos rebeldes. Questionado sobre a razão da interrupção, um deles imitou com a mão direita uma arma apontada contra a cabeça.

Em fevereiro, em Benghazi, centenas de jovens morreram durante protestos pacíficos, que resultaram no início da revolução. Quando você e o governo Kadafi decidiram enfrentar os rebeldes com armas?

Eu nunca fiz nada para os rebeldes. Eu apenas fiquei em minha casa. Nunca fiz nada contra os rebeldes.

Desde 17 de fevereiro o senhor só ficou em casa? Não fazia parte do governo?

Desde aquele dia eu só fiquei em casa. Nunca mais saí de Sirte, nunca mais saí de minha casa. Eu vi o que acontecia pela televisão duas vezes.

Mas o senhor é primo e uma das pessoas mais próximas a Kadafi. O senhor é chefe dos Comitês Revolucionários e certamente sabia que Kadafi estava enfrentando uma revolução nas principais cidades da Líbia, não?

Não, eu não sabia de nada. Segundo o que eu sei, não existe revolução nas cidades da Líbia. O que existe são combates isolados, não uma revolução. É como uma guerra civil, não uma revolução. Não é o povo contra um governo. E no meio dessa guerra civil, está a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), interferindo nessa guerra.

Em sua opinião, portanto, não havia outra solução a não ser responder aos protestos por meio das armas?

Em uma guerra civil, há diversas soluções. Mas, por causa da Otan e dos países do Ocidente, que interferiram no conflito, nós estamos cada vez mais divididos. Não está claro para os líbios o que é certo e o que é errado. Quando a Otan interveio, ficou difícil para a população saber qual era o melhor caminho a seguir.

Antes da intervenção da Otan, o regime de Kadafi estava reprimindo os protestos, matando os manifestantes nas ruas de Benghazi e Trípoli. Como o senhor explica isso?

Até a intervenção da Otan, ninguém do regime de Kadafi estava matando as pessoas nas ruas. Ninguém havia matado ninguém. Kadafi não havia mandado reprimir nenhum protesto de rua antes da intervenção da Otan. Todos nós sempre estivemos ao lado do povo líbio. Sempre.

Em Benghazi houve centenas de mortes pelo controle da cidade, semanas antes da intervenção da Otan. Por que?

Eles estavam invadindo instalações militares, quartéis, arsenais, prédios do governo, tudo para atacar o regime. Eles queriam vandalizar, saquear, destruir, matar os integrantes do governo, eliminar os policiais e os agentes de segurança e tomar o controle das armas, assumindo o controle dos arsenais da Líbia. Nesse momento, nós ficamos do lado do povo. Porque nós defendemos, nós acreditamos que este é um país livre, com um povo livre, no qual qualquer pessoa pode fazer o que quiser. E nós tínhamos de lutar para manter isso. Nós sempre defendemos que o povo tenha toda a liberdade. Por isso sempre estivemos ao lado do povo líbio contra essas pessoas.

'Essas pessoas' às quais o senhor se refere, que estavam protestando nas ruas, não são parte do povo da Líbia?

A situação complicou-se muito com a intervenção dos estrangeiros nos assuntos da Líbia. Desde então, eu me fechei em casa e não saí mais. Essa é a verdade.