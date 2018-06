O que mantém essa gente toda na rua há tanto tempo? Tem feito muito frio e as temperaturas caem abaixo de zero. O que sustenta os manifestantes em Kiev num clima tão rigoroso só pode ser alguma força interior: uma mistura excepcionalmente intensa de desespero, esperança, abnegação e ódio. Isso mesmo, ódio. O senso moral não proíbe que se odeie os assassinos. Principalmente se os assassinos estão no poder ou a serviço de quem está no poder – com cassetetes, gás lacrimogêneo, canhões d’água, balas de borracha e, desde o dia 22, com munição letal.