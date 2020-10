O que observar na ‘sabatina’ da juíza Amy Coney Barrett, indicada de Trump para o Supremo dos EUA

Zach Montague, The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - O Senado dos Estados Unidos realiza nesta semana a "sabatina" da juíza Amy Coney Barrett, indicada pelo presidente Donald Trump para ocupar a vaga de Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte do país. Nesta terça, senadores republicanos e democratas poderão questionar Barrett sobre suas visões de mundo e jurídicas.

A abertura dos trabalhos ocorreu na segunda com senadores republicanos defendendo as credenciais da juíza, enquanto os democratas advertiram que ela poderia invalidar o “Affordable Care Act” - mais conhecido como Obamacare. A partir desta terça, no entanto, é que os 22 componentes do Comitê Jurídico do Senado terão a oportunidade de fazer perguntas diretas à indicada. Cada um terá 30 minutos.

Leia Também Todos os republicanos votarão sim e democratas não para juíza Barrett, diz presidente de comissão

O formato pode transformar a sabatina em uma maratona com alguns senadores fazendo perguntas remotamente. A senadora Kamala Harris, da Califórnia - atualmente candidata à vice-presidência pelo partido Democrata - está participando por videoconferência de seu escritório no Capitólio, ressaltando as reclamações de seu partido sobre a realização da audiência durante a pandemia do novo coronavírus.

Confira abaixo alguns dos principais pontos de destaque para observar na sabatina

Os democratas vão evitar impugnar o caráter ou a fé do juiz Barrett

Espera-se que os democratas se concentrem mais nas implicações de confirmar a indicação da juíza Barrett do que em criticá-la diretamente. Em declarações de abertura na segunda, os democratas denunciaram a audiência como uma tentativa dos republicanos de apressar um candidato que mudaria o equilíbrio ideológico da Suprema Corte para a direita, colocando em risco a lei de saúde.

Muitos vieram equipados com fotos e histórias de pessoas que dependeram da lei durante a pandemia, questionando o futuro que enfrentariam se uma maioria conservadora revogasse o estatuto após o dia das eleições.

Os democratas querem evitar atacar Barrett como pessoa, o que aconteceu durante as audiências de confirmação para o juiz Brett M. Kavanaugh em 2018. Eles também estão evitando falar sobre a fé católica da indicada, o que alguns democratas discutiram durante sua audiência de confirmação de apelos sede do tribunal em 2017.

Os republicanos passaram o primeiro dia do processo acusando que a oposição dos democratas à juíza Barrett refletia preconceitos anti-religiosos, embora nenhum democrata tenha mencionado ou aludido à sua fé.

Vida pessoal e carreira de Coney Barrett

Em sua declaração introdutória, Barrett falou sobre sua vida familiar como uma mãe de sete filhos e seus anos de trabalho como professora de direito em Notre Dame. Sua história tocou em muitos dos pontos que os republicanos procuraram enfatizar ao longo da segunda, incluindo sua popularidade entre os estudantes, suas publicações em revistas jurídicas de prestígio e sua capacidade de equilibrar o trabalho com a família.

Os republicanos continuarão a construir um perfil da indicada como uma acadêmica jurídica realizada, inadequadamente criticada pelos democratas por seus valores pessoais.

Ao fazer isso, eles provavelmente convidarão a juíza Barrett para falar sobre seu papel como mentora e professora, e como mãe para uma grande família que inclui dois filhos adotivos. A abordagem permitirá que os republicanos do Senado, cuja maioria está em risco, apelem para as mulheres e eleitores independentes, cujo apoio aos seus candidatos precisa ser reeleito.

Embora os republicanos possam destacar sua biografia, perguntando sobre a experiência judicial de Barrett como juíza desde 2017, eles parecem mais propensos a se concentrar em sua história profissional muito mais longa como acadêmica, ao invés de sua filosofia judicial ou interpretação da lei.

Pandemia e eleições em segundo plano

Com os democratas praticamente admitindo que a confirmação da juíza é inevitável, muito do questionamento provavelmente será influenciado pelo clima político mais amplo em que o processo de confirmação está ocorrendo.

Os democratas planejam usar seu tempo para perguntar a Barrett sobre seus pontos de vista sobre o acesso aos cuidados de saúde, um tema que os ajudou a ganhar a maioria na Câmara nas eleições legislativas de 2018, e os direitos ao aborto.

Embora os democratas possam pressionar a indicada de Trump a falar sobre suas opiniões conservadoras, que, segundo eles, podem ameaçar precedentes que cobrem os direitos ao aborto e outras proteções, suas perguntas provavelmente serão infrutíferas, já que a maioria dos indicados anteriores se recusou a responder a perguntas sobre como podem votar no futuro.

Eles também devem continuar a argumentar que a audiência está desviando atenção e recursos da atual crise de saúde pública, já que os legisladores não aprovaram uma nova legislação que poderia fornecer alívio econômico.