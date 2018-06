O que pais muçulmanos dizem às crianças

A onda de recentes ataques cometidos por extremistas que agem em nome do Islã - como ocorreu em San Bernardino, na Califórnia, este mês - contribuiu para a intensificação do discurso antimuçulmano nos EUA, na Europa e em outras partes do mundo. Perguntamos a nossos leitores muçulmanos como conversam com seus filhos sobre estes tempos difíceis.

Mais de 200 pessoas enviaram suas respostas. Muitas disseram que tentam ensinar aos filhos que os terroristas não representam sua identidade nem sua fé. Selecionamos algumas respostas, evidentemente condensadas.

1. Os EUA modernos são compatíveis com o Islã. Sammer Lashin, Fremont, Califórnia. Filhos de 11, 9 e 6 anos.

Meus três filhos estudam em casa comigo. Nossas crianças muçulmanas se identificam com os peregrinos cristãos que vieram para esta terra para se afastar de todos e de tudo o que conheciam, simplesmente para poder adorar Deus da maneira que achavam mais adequada. Nossos filhos aprendem que nossos Pais Fundadores sabiam que, para nosso Criador, todos os homens são iguais, embora os próprios fundadores não tenham cumprido esse ideal. Ao mesmo tempo, eles aprendem que o profeta Maomé não dormia enquanto o dinheiro ou a comida que havia em sua casa não fossem compartilhados com os menos afortunados. A melhor vacina contra toda a retórica negativa é proporcionar a nossos filhos uma profunda compreensão do que os EUA e o Islã representam verdadeiramente.

2. Não há necessidade de um califado. Nadeem Ahmed, Mississippi, Ontário. Filhos de 18 e 16 anos.

As pessoas em geral têm medo do desconhecido. Assim como você tem medo de descer até o porão escuro, tem medo do que não conhece. As pessoas temem o Islã e os muçulmanos porque não nos conhecem. Cabe a nós condenarmos, antes de mais nada, os atos terroristas, trabalhar intensamente para excluí-los de nossas comunidades e buscar a paz, a gentileza, a generosidade e o entendimento. Digo a meus filhos: "Estejam alertas, o EI tenta recrutá-los. Ele quer que vocês se convençam de que não se sentem em sua casa aqui e este não é seu país. Ao contrário, é. Eles querem que vocês deem ouvidos às vozes racistas de alguns poucos, e pensem que representam a maioria nos EUA e no Canadá."

3. Os terroristas não nos representam. Karla N. Evans, de Duluth, Geórgia. Filho de 16 anos.

Os que cometem atos terroristas em nome do Islã não nos representam nem nossas convicções enquanto muçulmanos. Não digo a meu filho que eles não são muçulmanos, mas que têm uma mentalidade extremista, que seriam extremistas independentemente de suas tradições religiosas, e não há nenhuma indicação de violência inerente aos ensinamentos do Islã.

4. Uma lição do Pequeno Príncipe. Sarah Eltabib, de Oyster Bay, N.Y. Filha de 9 anos.

Como somos uma família que se preocupa em formar cidadãos do mundo, e sou uma historiadora dos direitos humanos, costumo dar a minha filha uma visão mais universal e expô-la a diferentes tipos de literatura. Li para ela um dos meus trechos favoritos do Pequeno Príncipe, depois conversei a respeito do seu significado: Havia sementes terríveis no planeta do pequeno príncipe... as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado. E quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo. E, se o planeta for pequeno e os baobás, numerosos, o planeta acaba rachando.

5. Sejam gentis e atenciosos. Bibi Voyles, de Tóquio. Filhos de 10 e 5 anos.

Digo a meus filhos que precisam trabalhar com cem vezes mais afinco e ser cem vezes mais gentis. E sempre bem arrumados para serem bem recebidos nestes tempos difíceis. Digo-lhes que sejam afáveis, calmos e atenciosos para não aderirem à crescente paranoia a respeito de "muçulmanos extremistas".

6. Como explicar o Islã a criancinhas. Aiza Siddiqi, de Baltimore. Filho de 2 anos.

Poucas semanas atrás, a escolinha do meu filho convidou os pais a compartilhar da tradição das festas com os alunos. Como meu filho é o único muçulmano da classe, achei que seria uma boa ocasião para introduzir as criancinhas ao Islã. Então comecei a ler as postagens de amigos no Facebook descrevendo ataques verbais e físicos a muçulmanos nas escolas, nos estacionamentos e nos ônibus. Pensei: "Vou querer que os colegas e os professores do meu filho saibam que ele é muçulmano? Sua pré-escola cristã o tratará de maneira diferente se ele se identificar como muçulmano?" Me odiei por pensar estas coisas, pois nunca ocultei minha identidade. Resolvi fazer uma apresentação sobre o Islã e os feriados islâmicos para a classe do meu filho. Não que uma explicação sobre o Islã a criancinhas de 2 anos deva conquistar seus corações e mentes, mas a educação é um dos melhores instrumentos que nós muçulmanos temos para fazer frente aos ignorantes que difamam nossa fé.

7. Tenha muitos amigos. "Desconhecido", de Lake Oswego, Oregon. Filhos de 9 e 6 anos e gêmeos de 23 meses.

Costumo lembrar a meus dois filhos mais velhos que nasci e me criei nos EUA e não precisamos ter medo de nada. Costumo lembrá-los de serem bons, sorrir e terem muitos amigos. "Seus amigos sempre saberão que vocês são boas pessoas." Também costumo dizer que todos lutam por uma coisa e dou exemplos de minhas lutas. Digo que precisamos aprender a vencer nossas lutas ou esperar que elas acabem.

8. Sejam pacientes. Ahmed Kozanoglu, de East Troy. Filhos de 10 e 8 anos.

Digo que precisam ser pacientes quando diariamente sofrem bullying por causa de sua identidade na escola, e quando seus professores dizem que eles "têm de lidar com isso".

9. Não é seu problema. Tiffany Soule Thiri, Flórida. Filhos de 8 e 11 anos.

Somos uma família com mais de uma religião (pai muçulmano, mãe sufista, filha muçulmana e outra filha batizada na religião cristã). Dizemos que não é problema de nossa filha explicar a religião do pai, mas ela deve sempre se sentir à vontade, contribuindo para a conversação, se quiser. Ela não é responsável por defender seus amigos e parentes muçulmanos, mas deve sempre se sentir orgulhosa de fazer parte da família que nós criamos. Nós rimos, contamos piadas como qualquer outra família. Celebramos as tradições, como o Natal e o Ramadã, e lemos a respeito da história dessas práticas, e dos vários sábios, profetas e ativistas que difundiram o conhecimento e fizeram coisas positivas para outras pessoas.

10. Ser muçulmano não é crime. Mehnaz Mahmood, de McKinney, Texas. Filhos de 7 e 9 anos.

Quero que eles saibam que ser muçulmano não é crime. Procuro ser uma mulher muçulmana forte, de boas maneiras; digo a meus filhos que não tenho medo de usar meu hijab na rua e eles deveriam se orgulhar de ser americanos e muçulmanos.

11. Difícil resposta. Ossama Elawad, de Connecticut. Filhos de 13 e 15 anos.

Sempre digo a meus filhos que não acreditem totalmente nas notícias dos principais meios de comunicação, mas procurem se informar por conta própria e buscar os fatos de várias fontes. Todos ficamos ofendidos quando os criminosos são muçulmanos e a mídia os chama de terroristas. Isto faz com que meus filhos sempre perguntem por que só os muçulmanos são chamados de terroristas e não os outros que também massacram. Não é fácil responder a esta pergunta!

12. Os verdadeiros dogmas do Islã. Gêmeos de 9 anos.

Sou uma médica, cujos pais migraram do Paquistão. Meu marido é pediatra e os pais dele vieram do Egito. Somos americanos desde o nascimento, e muçulmanos. As duas identidades sempre conviveram lado a lado. Instilamos esta identidade nos nossos filhos mestiços. Ensino a meus filhos os valores fundamentais do Islã. Estes valores fazem com que uma pessoa seja muito boa. Eles a ajudam a ser bondosa, conscienciosa, voltada para a comunidade, preocupada com a beneficência, e a espalhar felicidade. Estes valores não permitem que uma pessoa seja opressiva, espalhe o terror, mate inocentes, ou imponha sua fé. É assim que falo com meus filhos, não somente como reação ao que os extremistas estão fazendo, mas para que eles aprendam os verdadeiros dogmas de sua fé islâmica. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

* É JORNALISTA