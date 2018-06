O real culpado

Uma hora depois do massacre na sede do jornal Charlie Hebdo, milhares de parisienses dirigiram-se espontaneamente à Praça da República. Reunidos ao redor das monumentais estátuas que representam a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade, gritaram "Je suis Charlie e Charlie! Liberty". Foi um raro momento de genuína união dos franceses. Entretanto, é lícito indagar o que pretendiam defender. A maior ameaça à liberdade na França não vem dos terroristas, mas dos próprios franceses, que lideram o mundo ocidental na repressão à liberdade de expressão.

De fato, se os franceses querem celebrar a memória dos mortos do Charlie Hebdo, poderiam começar revogando suas leis que criminalizam o discurso que insulta, difama ou incita ao ódio, à discriminação ou à violência com base na religião, na raça, etnia, nacionalidade, deficiência física, sexo ou orientação sexual. Estas leis são usadas há muito para intimidar o jornal satírico e ameaçar sua equipe de jornalistas. A liberdade de expressão é condicionada a seu uso "responsável" na França, sugerindo que é mais um privilégio do que um direito das pessoas que têm opiniões controvertidas. Em 2006, depois que o Charlie Hebdo reproduziu charges controversas do profeta Maomé publicadas inicialmente por um jornal dinamarquês, o presidente francês, Jacques Chirac, condenou a publicação e alertou contra estas "óbvias provocações".

"Tudo o que possa ferir as convicções dos outros, em particular convicções religiosas, deve se evitado", ele disse. "A liberdade de expressão deve ser exercida num espírito de responsabilidade".

A Grande Mesquita de Paris e a União das Organizações Islâmicas da França processou o jornal por insultar os muçulmanos - crime que prevê uma multa de 22.500 euros ou seis meses de prisão. Os tribunais franceses acabaram decidindo em favor do Charlie Hebdo. Mas o apetite da França pelo controle da expressão não cessou de crescer desde então.

Os casos são variados e bizarros. Em 2008, por exemplo, Brigitte Bardot foi condenada por ter escrito uma carta ao então ministro do Interior, Nicolas Sarkozy, em que afirmava que, na sua opinião, os muçulmanos e os homossexuais estavam governando a França. Em 2011, o estilista John Galliano foi considerado culpado de fazer comentários antissemitas a respeito de pelo menos três pessoas num café. Em 2012, o governo criminalizou a negação do genocídio na Armênia (lei posteriormente revogada pelos tribunais, mas a negação do Holocausto continua sendo considerada crime). Em 2013, uma mãe francesa foi condenada por "glorificar o crime" depois que permitiu que seu filho, de nome Jihad, fosse para a escola usando uma camisa com os dizeres "Eu sou uma bomba". No ano passado, o ministro do Interior, Manuel Valls, proibiu as apresentações do comediante Dieudonné M'Bala M'Bala, declarando que ele "não era mais um comediante" e sim um "antissemita e racista".

É fácil calar os que se manifestam cuspindo ódio ou palavras ofensivas, mas a censura raramente silencia os que estão à margem da sociedade.

Notadamente, entre os manifestantes da semana passada na Praça da República estava Sasha Reingewirtz, presidente da União dos Estudantes Judeus, que disse à BBC News: "Estamos aqui para lembrar (aos terroristas) que a religião pode ser criticada livremente". A União dos Estudantes Judeus não se manifestou de maneira igualmente magnânima em 2013 quando processou o Twitter por postagens consideradas antissemitas. O presidente da organização na época minimizou as objeções de libertários civis, afirmando que a rede social estava "se tornando cúmplice e oferecendo um veículo de comunicação a racistas e antissemitas". O governo declarou os tuítes ilegais, e um tribunal francês ordenou ao Twitter que revelasse a identidade dos autores das mensagens.

Recentemente, a regulamentação da liberdade de expressão na França passou a abranger o discurso contra o ódio, e os tribunais costumeiramente intervêm em matérias de opinião. Por exemplo, no ano passado, um tribunal multou a blogueira Caroline Doudet e ordenou que ela modificasse um título para reduzir o destaque do tema no Google por sua crítica negativa a um restaurante.

Embora a França há muito tempo tenha revogado suas leis sobre a blasfêmia, existe uma pequena diferença para oradores e autores nas acusações de difamação ou de discurso que incita ao ódio. Pode haver também uma pequena diferença percebida pelos extremistas, como os que agiram em Paris, que aplicam sua própria justiça ao discurso que o governo define como criminoso.

Para eles, responder ao que o governo entende como provocações ilegais é apenas de uma questão de grau. Como o clérigo muçulmano radical, Anjem Choudary, escreveu na semana passada: "Por que neste caso o governo francês permite que o Charlie Hebdo continue provocando os muçulmanos? "Era a crescente intolerância francesa pela liberdade de expressão que motivava a redação do Charlie Hebdo - e particularmente seu diretor, Stéphane Charbonnier - que zombava de todas as religiões com charges e editoriais irrelevantes. Charbonnier enfrentava continuamente ameaças, não apenas ameaças de morte de extremistas, mas de processos criminais.

Em 2012, entre os protestos por causa de um filme anti-islâmico, o Charlie Hedbo voltou a publicar os cartuns sobre Maomé. O primeiro-ministro francês, Jean-Marc Ayrault, advertiu que a liberdade de expressão "obedece a limites estabelecidos pela lei e ao controle exercido pelos tribunais".

Charbonnier não se intimidou - com a pressão do governo, os protestos públicos ou a inclusão do seu nome numa lista de alvos da Al-Qaeda.

Em entrevista ao jornal Le Monde, ele reiterou as palavras do revolucionário mexicano Emiliano Zapata: "Prefiro morrer de pé a viver de joelhos". Charbonnier foi o primeiro a ser procurado pelos terroristas no ataque à redação. E foi dos primeiros a ser morto.

Evidentemente, os franceses não foram os únicos a reduzir a proteção da liberdade de expressão. A Grã-Bretanha, o Canadá e outras nações se uniram a eles. Nos Estados Unidos, é semelhante. Em 2009, o governo Barack Obama chocou a opinião pública ao apoiar os aliados muçulmanos que tentavam estabelecer uma nova norma internacional referente à blasfêmia. E, quando secretária de Estado, Hillary Clinton convidou algumas delegações a Washington para trabalhar na implementação dessa norma e "criar as bases" necessárias "para evitar um retorno à antiga divisão". Do mesmo modo, em 2012, o presidente Obama declarou na ONU que "o futuro não deve pertencer a quem difama o profeta do Islã".

O futuro outrora pertenceu à liberdade de expressão. Foi o ponto de referência da civilização ocidental e das liberdades civis. De fato, uma pessoa não pode difamar uma religião ou personalidades religiosas. O que Charbonnier fez foi lutar para resistir ao esforço para redefinir a crítica à religião como discurso que incita ao ódio ou a difamação.

Certa vez, ele disse que satirizando o Islã, esperava torná-lo "tão banal quanto o catolicismo" para efeito de comentários e debate social.

Charbonnier morreu de pé, como preferia, em lugar de ceder. A questão é quantos dos que se reuniram na Praça da República estão realmente dispostos a defender suas posições. Eles só precisam olhar mais atentamente aquelas três estátuas. Em nome da igualdade e da fraternidade, a liberdade foi reduzida na França. A terrível verdade é que basta um único atirador para matar um jornalista, mas uma nação inteira para matar um direito.

*Jonathan Turley é professor de Direito na George Washington University