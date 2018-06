‘O risco de uma guerra mais ampla é grande’, diz especialista americano

Washington - O provável ataque militar dos EUA contra a Síria poderá agravar a situação no país e trazer o risco de uma guerra mais ampla na região, avalia Bruce Jentleson, especialista em Relações Internacionais da Universidade Duke e integrante do time de política externa do governo Barack Obama de 2009 a 2011.

Depois de deixar a administração, Jentleson atuou em negociações de bastidores não-oficiais com a Rússia na busca de uma saída diplomática para o conflito que já dura sete anos. Apesar de ter sido defensor de uma ação mais incisiva dos EUA na gestão Obama, ele é cético em relação aos resultados de uma ação militar agora.

“A situação na Síria é ainda mais explosiva do que era. Há crescentes choques com os israelenses, a Turquia está mais envolvida do que antes e o risco de isso se tornar uma guerra mais ampla é grande”, afirmou. A seguir, trechos da entrevista:

Quais os riscos de uma ação militar dos EUA contra a Síria?

Eu servi a administração Obama de 2009 a 2011 e minha visão é que a política dos EUA deveria ter sido mais incisiva em momentos cruciais. Mas você não apenas ataca. É precisa ter uma estratégia, com uso da força combinado com diplomacia. Eu tenho confiança zero de que o presidente e seu novo conselheiro de Segurança Nacional (John Bolton) sejam capazes de fazer qualquer coisa além de atacar. E isso me preocupa.

Eu sinto a indignação com o contínuo uso de armas químicas por Bashar Assad e adoraria que o mundo se unisse e fizesse algo em relação a isso, mas o Conselho de Segurança da ONU está bloqueado pelos russos. Se Trump atacar, eles atacam de volta e há uma escalada. É dolorido para mim dizer isso, depois de defender que deveríamos ter sido mais agressivos no passado, mas agora eu acredito que os riscos são maiores.

Quando Trump retaliou contra outro ataque químico, há um ano, não houve resposta.

Não creio que Assad acreditasse que precisava responder. O que me preocupa é uma escalada que não seja intencional. Aquele ataque foi como jogar damas enquanto o outro lado jogava xadrez. Nada mudou. O objetivo foi demonstrar determinação e impor custos que levariam os sírios e os russos a mudarem sua atuação. Isso não aconteceu. Eles atingiram seus objetivos sem retaliar.

O último ataque despertou a atenção, mas por meses nós temos relatos de aumento das atrocidades por parte dos sírios. Ainda que não retalie, Assad pode esperar uma ou duas semanas até que a atenção de Trump seja capturada por outra coisa e continua a agir da mesma maneira.

O que Trump fará depois do ataque? Não creio que ele e Bolton possam apresentar uma estratégia para de-escalar o conflito em vez de agravá-lo.

Se o principal objetivo de Trump era derrotar o Estado Islâmico, atacar Assad não vai na mão contrária, já que ele está ganhando a guerra?

Não se pode separar os dois. Não haveria um Estado Islâmico da mesma magnitude se a Síria não tivesse se tornado uma zona de conflito. Mesmo com a recuperação do território, muitos dos seguidores do Estado Islâmico estão espalhados. E há várias outras facções islâmicas violentas. Não se pode resolver isso sem levar a Síria a um maior grau de estabilidade interna.

A única maneira de avançar seria lançar ataques retaliatórios e, ao mesmo tempo, tentar trabalhar com os russos de novo em uma saída diplomática.

Qual a motivação da Rússia para negociar se ela está ganhando a guerra?

Não acho que esteja ganhando. Eles tinham dois objetivos em 2015, quando entraram no conflito. Um era demonstrar que os Estados Unidos não poderiam determinar o destino de outro país do Oriente Médio sem eles. O outro era assegurar que Assad não seria substituído sem eles influenciarem quem seria seu sucessor.

Se Assad conseguir retomar a Síria nos próximos três meses, os russos estarão de volta a um outro Afeganistão. Eles terão de manter esse cara no poder, porque continuará a existir oposição, guerrilhas, ataques, o que pode levar a baixas russas. Outro fator é a retaliação terrorista. Houve o assassinato do embaixador russo na Turquia, em 2016. No último ano ocorreu o ataque contra o metrô de San Petersburgo. Vencer não é realmente vencer para eles. Eles ganharam no Afeganistão também, por um ano. Os extremistas podem não recuperar território, mas eles vão explodir coisas em Damasco. Não será tranquilo e os russos terão de lidar com isso de maneira permanente.