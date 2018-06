O sonhador: ‘Quero ser uma estrela do futebol alemão’ O sonho de Kakaria Mohamed Faris, de 14 anos, é ser “uma estrela do futebol alemão”. Ele viajou sozinho por duas semanas entre Damasco e a Alemanha. Diante da guerra na Síria e preocupados com o fato de as aulas terem sido interrompidas por dois anos seguidos, seus pais decidiram gastar quase tudo o que tinham para garantir que ele tivesse um futuro.