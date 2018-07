O 'Taleban da Nigéria' cresce

A luta entre o grupo e o governo nigeriano chamou a atenção do mundo pela primeira vez em 2009, quando militantes conseguiram saquear e destruir delegacias em Maiduguri, região noroeste da Nigéria, já quase no Deserto do Saara. Em retaliação, forças nigerianas esmagaram focos da rebelião, além da principal mesquita do Boko Haram. O líder e fundador da organização, Ustaz Mohammed Yusuf, foi preso e morreu sob custódia. Cerca de 700 pessoas morreram nos confrontos. O grupo luta pela volta de um califado na região da Nigéria (o último caiu em 1903, derrotado pelo Império Britânico).

Cidadãos do Níger, Chade e Camarões também teriam entrado para o Boko Haram, que estabeleceu contato com filiais da Al-Qaeda na Somália e Magreb. Para muitos, o presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, hesita em lançar uma ofensiva mais firme porque, cristão, ele teme as consequências de um confronto com a minoria islâmica da Nigéria.