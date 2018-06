O Taleban nigeriano

Na quinta-feira, o presidente Barack Obama encontrou seu colega nigeriano, Goodluck Jonathan, à margem da Assembleia-Geral da ONU, e prometeu ampliar o auxílio americano à luta contra o Boko Haram. Desde 2010, 1.700 nigerianos morreram em meio à campanha insurgente e cerca de 30 mil nigerianos viraram refugiados em países vizinhos.

A luta entre o grupo e o governo nigeriano chamou a atenção do mundo pela primeira vez em 2009, quando militantes conseguiram saquear e destruir delegacias em Maiduguri, região noroeste da Nigéria, já quase no Deserto do Saara. Em retaliação, forças nigerianas esmagaram focos da rebelião, além da principal mesquita do Boko Haram.