O Tea Party acabou?

Supunha-se que este era o momento do Tea Party. O presidente que os rebeldes tanto desprezam parecia vulnerável. O establishment republicano estava ausente, sem liderança ou intimidado. Assim, os enraivecidos insurgentes populistas, tementes a Deus, que odeiam o governo, apressaram-se em ocupar o vazio, inflamaram as reuniões públicas, conseguiram impedir todos os acordos no Congresso e basicamente comandaram o debate nacional. Durante a maior parte deste ano, eles dominaram as audições para se escolher um candidato à presidência.

Num espetáculo tão deliberativo quanto de reuniões rápidas, cada candidato se colocou à prova para o papel de um "Não Mitt Romney" - entre eles, às vezes, o próprio Mitt Romney.

Tivemos a provocativa Sarah Palin, substituída pelo encantamento efêmero de Michele Bachmann. Depois, todos se inclinaram, por pouco tempo, por Rick Perry. Herman Cain está se arrojando um pouco agora, embora até os eleitores que apreciam seu estilo não creiam que ele possa ganhar. Rick Santorum, que em alguns aspectos é a consciência social moralizadora do Tea Party, e Ron Paul, que incorporou sua identidade libertária entusiasta, não saíram de um único dígito e têm tido pouca projeção à medida que o debate se desenvolve. Newt Gingrich é o clássico palhaço, zombando dos jornalistas.

Para ser justo, parte dessa competição nada edificante pode ser, na verdade, culpa da imprensa. Elogios especiais para os websites políticos hiperativos que trazem algo novo a cada 15 minutos, mesmo quando se trata de uma comédia como a de Donald Trump.

E tiro o chapéu para a Fox News, que tem colaborado para banalizar a campanha, oferecendo uma plataforma para uma subcelebridade republicana atrás da outra, mesmo que não esteja preparada para aparecer no horário nobre. Em nome do jornalismo, minhas desculpas sinceras por desperdiçar tanto o seu tempo.

A instabilidade dos republicanos, entretanto, não é inteiramente um fenômeno de mídia. A mais recente pesquisa da Fox ofereceu aos eleitores republicanos uma lista de 11 candidatos e concluiu que os eleitores não só estavam dispersos por toda a paisagem conservadora, mas que um quarto do eleitorado do Tea Party ainda "não estava impressionado" com ninguém. É difícil um movimento conseguir impressionar se ele só sabe o que não quer. "Ronald Reagan não conseguiria decolar no ambiente atual", disse um republicano do Texas, abatido com a deriva do partido.

Tentando impedir uma virada violenta do destino, há dois homens na disputa. Mitt Romney, o metódico, frio, ideologicamente elástico tecnocrata de Massachusetts - que se colocou como o indicado na falta de outros -, e a derradeira esperança da ala radical, Rick Perry.

Qualquer pessoa que conheça a política texana diria que é muito cedo para eliminar de vez Rick Perry. Sim, as pesquisas no caso dele murcharam e ele realizou alguns debates em que deixou a impressão de ser uma pessoa incompetente. É difícil imaginá-lo proferindo um discurso de política externa tão hábil como o que Romney fez recentemente. Mas Rick Perry, como as pessoas gostam de falar no Texas, é tão sério quanto um enfarte.

Rick Perry traz para a campanha, além da ótima postura e a aparência refinada, um histórico em termos econômicos que parece uma confirmação do dogma do Tea Party, não importa que isso tenha sido possível pela receita de um quarto das reservas de petróleo conhecidas dos EUA, imigrantes recebendo um baixo salário e a relutância em gastar o dinheiro do governo em coisas supérfluas como educação e assistência médica para a população.

Em teoria - e, pelo que sei, de coração -, Perry é o mais ardente dos ideólogos do Tea Party. Seu livro Fed UP! Our fight to Save America from Washington é um manifesto do hiperfederalismo da 10.ª Emenda e do individualismo radical, atacando a base constitucional da Previdência Social, o imposto de renda, o Federal Reserve, a proteção do consumidor e "as leis federais que regem o meio ambiente, o porte de armas, a proteção dos direitos civis, o Medicare e o Medicaid (programas de assistência médica e social), leis estabelecendo um salário mínimo, leis trabalhistas nacionais e assim por diante.

O editor do Texas Monthly, Jake Silverstein, resumiu Perry como "um filho da mitologia da fronteira", em que "cada homem mais ou menos depende de si mesmo, um bom vizinho é aquele que não precisa de ajuda". No caso de Perry há também o violento negacionismo - o aquecimento global é uma farsa, e a evolução é apenas "uma teoria que existe por aí".

Em termos de temperamento, ele tem um ressentimento de classe que atrai os eleitores que se acham espezinhados pelas elites. Muitos observadores consideram Rick Perry menos um ideólogo populista e mais um oportunista, uma maneira não muito gentil de dizer que ele é um político. "Em teoria ele parece o homem de Marlboro do Tea Party", disse um membro de um campo republicano rival.

Perry não se mostrou muito hábil ao explicar suas digressões do evangelho do Tea Party, mas não tem muito para explicar a esse eleitorado, assim como o candidato favorito de um Estado que vota no Partido Democrata. Romney, para sua vergonha, negou aos cidadãos de Massachusetts o direito sagrado de respirar emissões de carbono, nadar em praias poluídas e descarregar seus problemas de saúde. O sistema de saúde que Romney propõe é um ônus. O de Perry, em comparação, é apenas outra maneira de pedir a você que não fique doente.

Nessa competição, Rick Perry é o candidato dos sonhos do Tea Party, a única figura que resta capaz de traduzir em poder uma ruidosa reação contrária. Se Rick Perry perder, o Tea Party terá perdido a oportunidade de toda a sua vida. Se ganhar, não se sabe se Perry, sendo quem é, conseguirá acalmar os seus integrantes - mas, na minha opinião, tentará.

"Rick Perry é o único candidato que realmente seria capaz de fechar um departamento do gabinete", disse um dos seus admiradores mais antigos, quando perguntei se um presidente Perry desapontaria o Tea Party. "Vocês veriam uma base muito feliz - pelo menos no primeiro mandato."

Nós, o restante, lembramos o conselho dado há dez anos pela espirituosa Cassandra da política do Texas, Molly Ivins, morta em 2007: "Da próxima vez que eu falar para vocês sobre uma pessoa do Texas que não deveria ser presidente dos Estados Unidos, por favor, prestem atenção". / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO