Em Michigan, homem com doença terminal se esforça para cumprir sua última missão: votar

BIRMINGHAM, EUA - Em um dos últimos dias que passaria na Terra, James Wendel William carregou o seu corpo franzino até a Câmara Municipal, desafiando o câncer que o obrigava a ficar quase sempre em casa. Ele estava determinado a votar na eleição de 2020.

Sua decisão não era o problema. Nem tampouco a indecisão.

O problema era o tempo.

Durante meses, Williams, de 77 anos, ficou de olho no calendário em sua casa, em Birmingham, Michigan, uma cidade satélite de Detroit, temendo cada vez mais não viver até a votação. A sua saúde se deteriorava rapidamente a cada semana que passava e ele e a família estavam cientes de que ia se tornando cada vez menos provável que ele conseguisse chegar até o dia da eleição.

Eles ficaram de olho no primeiro dia da votação antecipada, 24 de setembro, embora achassem que seria improvável.

No entanto, com o filho e a nora ao seu lado como guardiões, ele deu os últimos passos até a mesa, preocupado em colocar o seu voto pessoalmente na urna. Caminhou lentamente. O rosto contraído pelo esforço. O filho, David, em atitude protetora, estava perto dele, com o cuidado que os filhos demonstram aos pais – para evitar que caísse.

Williams sorriu quando a cédula caiu na caixa. Foi um triunfo para ele.

“Acho que a situação atual é uma causa de preocupação para todos nós. É por isso que eu queria ter a certeza de chegar até aqui e votar”, explicou a um jornalista que estava presente.

Quando Williams soube, no começo deste ano, que o seu câncer de cólon havia voltado, tomou a decisão de não procurar mais nenhum tratamento e ir para um asilo. Conversou com a família sobre o seu “desejo de morrer com dignidade”, contou David, um dos dois filhos. A família debateu longamente a respeito da sua “capacidade de morrer como ele queria”, lembrou.

A política não era a coisa mais importante de sua vida. Sua família sim. Ele e a esposa, Marva, ficaram casados 55 anos e todos os dias no jantar eles brindavam “para mais uma noite de uma boa vida”, ele lembrou. Há muito tempo especialista em planejamento imobiliário, ele adorava basquete e todo tipo de música. Quinze anos antes, depois da morte dos pais, voltara a morar na casa da sua infância em Birmingham. David morava na casa ao lado e eles se viam várias vezes por dia.

Mas enquanto Williams se preparava para tudo o que a morte implicaria, pensava frequentemente na eleição, no caos que tomaria conta do país.

Ele era democrata, mas fanático, explicou David.

Williams achava que o presidente Donald Trump era nocivo. Ficava particularmente nervoso com a afirmação do presidente de que não aceitará os resultados da eleição se perder.

O seu único desejo era apenas conseguir viver o bastante para fazer alguma coisa a este respeito.

E que um número suficiente de pessoas fizesse o mesmo.

Quando setembro chegou, Williams pensou que se pudesse viver até o final do mês, poderia votar antecipadamente pelo correio, como a lei de Michigan permite a todos. Debra Horner, sua nora, começou a telefonar para o escritório da autoridade responsável para saber quando começariam a ser enviadas as cédulas dos eleitores ausentes.

E conseguiu fazer com que a cédula de Williams chegasse à prefeitura no primeiro dia da votação antecipada, para que ele pudesse preenchê-la e colocá-la na urna.

“Ele conseguia levantar da cama sozinho e caminhar, embora com um esforço muito grande”, contou David, mas “quando chegou o dia, ele disse: ‘Então posso sair da cama, entrar no carro, e a gente vai até lá’”.

Sentado na minivan da nora, Williams levou muito tempo para preencher a cédula. O filho, que dirigia, lembra que ele procurou preencher os campos com extremo cuidado para que o seu voto não fosse anulado.

Williams quis percorrer sozinho os cinco metros de distância, em lugar de pedir a um dos filhos que colocassem o voto na urna. Ele havia perdido 20 quilos desde que adoeceu, mas insistiu em tentar.

“Ficou muito feliz de contar às pessoas que viveu tempo suficiente para votar”, lembrou David. Morreu oito dias mais tarde.

Depois que ele partiu, a família soube que o seu último voto não entraria no cômputo geral pela lei de Michigan. Os votos são apurados no dia da eleição no Estado. E o seu seria considerado inválido. Cerca de 850 desses votos foram rejeitados pela mesma razão durante a prévia de Michigan em agosto, segundo o escritório do secretário de Estado.

David suspirou profundamente ao ouvir isto.

Isto mudaria o que o seu esforço significou para a família Williams? Haveria alguma coisa a aprender disto?

“A coisa é a seguinte: me irrito pelo fato de que não vale para nada. Mas isto não diminui o que significou para ele ou para nós”.

“Não que ele achasse que o seu voto mudaria o resultado da eleição. Ele acreditava que seria importante como exemplo para os seus filhos e netos”, prosseguiu. “A maneira como a pessoa usa a sua energia, particularmente quando não lhe sobra muita, é esta a verdadeira reflexão que devemos fazer sobre aquilo em que uma pessoa realmente acredita”. /Tradução de Anna Capovilla