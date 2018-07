Obama acelerou ataque cibernético ao Irã, diz jornal

O New York Times informou que a matéria foi baseada em 18 meses de entrevistas com funcionários e ex-funcionários dos serviçso de inteligência de países europeus e de Israel, e derivou em parte do livro Confront and Conceal: Obama''s Secret Wars and Surprising Use of American Power (em tradução livre, Conflito e dissimulação: as guerras secretas de Obama e o uso surpreendente do poder americano), escrito por David Sanger e que deverá ser publicado nos EUA na próxima semana.

Segundo o jornal, o ataque, que tinha o objetivo de evitar que o Irã desenvolvesse uma arma nuclear e também que Israel lançasse um ataque preventivo contra a república islâmica, levou a uma ampla desorganização na usina nuclear iraniana de Natanz.

As informações são da Dow Jones.