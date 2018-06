Obama acompanha tensões no Sudão do Sul

A Casa Branca disse que Obama, que está de férias no Havaí, falou com sua equipe de segurança nacional neste sábado sobre a situação do Sudão do Sul. A conselheira de segurança nacional de Obama, Susan Rice, informou o presidente por telefone após conduzir uma reunião com conselheiros em Washington.

Mais cedo, três aviões militares dos EUA foram atingidos por disparos ao tentarem resgatar americanos em uma região remota do país, que se tornou um campo de batalha entre o Exército do Sul e tropas renegadas. Segundo a Casa Branca, quatro soldados norte-americanos feridos no ataque estão em condição de saúde estável.

A Casa Branca disse também que Obama falou a seus conselheiros que o conflito só poderá ser resolvido pacificamente através de negociações. Fonte: Associated Press.