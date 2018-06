Obama adverte Coreia do Norte para desistir de foguete

O presidente americano Barack Obama e o presidente sul-coreano Lee Myung-Bank pediram para o governo da Coreia do Norte para interromper imediatamente os planos de lançamento do foguete, alertando que os dois países vão lidar severamente com qualquer provocação. Obama disse que a ação colocaria em risco um acordo pelo qual os Estados Unidos enviariam ajuda de alimentos para a Coreia do Norte em troca de um congelamento do programa nuclear dos norte-coreanos.

"Um mau comportamento não será premiado", disse Obama numa entrevista coletiva conjunta com o presidente Lee. "Tem havido um padrão, eu creio, por décadas pelo qual a Coreia do Norte sempre achou que se eles agirem provocativamente, então de alguma forma eles seriam subornados para acabarem com a provocação".

Obama fez, logo cedo no domingo, uma visita simbólica à tensa e pesadamente armada fronteira que divide as Coreias há seis décadas, depois que a Guerra da Coreia terminou com um cessar-fogo que deixou a península tecnicamente em guerra.

Os preparativos para o lançamento do foguete pela Coreia do Norte devem dominar as discussões paralelas de uma cúpula de segurança nuclear internacional que se realiza em Seul nesta segunda e terça-feira, na qual o presidente Obama e outros líderes mundiais já confirmaram presença. Os preparativos para o lançamento do foguete acontecem no momento em que os norte-coreanos e seu novo líder Kim Jong Un celebram 100 dias da morte do pai do novo líder, Kim Jong Il. As informações são da Associated Press.