Obama afirma que Israel tem direito de se defender

Segundo Obama, "nenhuma nação da terra poderia tolerar uma chuva de mísseis" sobre sua população. Ele acrescentou que quaisquer esforços para resolver o conflito em Gaza "começam com a suspensão do ataque com mísseis contra o território israelense".

Obama está em visita à Tailândia, e fez os comentários depois que ataques de Israel atingiram duas sedes da imprensa em Gaza. Depois do episódio, militantes palestinos dispararam mais dois foguetes de longo alcance contra Tel Aviv. As informações são da Associated Press.