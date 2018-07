Obama: afrontas de Pyongyang resultarão em sanções

Os Estados Unidos e o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) condenaram o lançamento do foguete e estenderam as sanções da ONU contra o país. O fracasso do lançamento elevou os temores de que a Coreia do Norte possa seguir adiante com novos testes de armas nucleares para mostrar poder e desviar a atenção do foguete que caiu.

Os Estados Unidos consideraram o lançamento do satélite um ato de provocação e encerraram um acordo para fornecer comida e ajuda ao país. O presidente também disse que os Estados Unidos e o Japão chegaram a um acordo na quinta-feira sobre um projeto para transferir tropas da ilha de Okinawa. As informações são da Dow Jones.